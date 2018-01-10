打擊違規資訊！馬化騰、張一鳴、祖克柏都重視這件事

資訊大爆炸的今天，虛假、低俗內容也充斥著版面，各平台對於內容的從嚴監管也呼聲高漲。

1 月 10 日下午，微信團隊發布《打擊發布低俗、虛假標題和內容的行為》的公告，將對微信公眾平台存在的亂象進行整治。

兩天前，今日頭條宣布與美國密歇根大學聯合成立 AI 反謠言研究聯盟，通過人工智慧技術，聯手打造反謠言全球技術平台。

打擊違規內容已經成為資訊平台必須關注的焦點問題。

微信：多次違規後或將進行永久封號

針對微信公眾號的內容違規現象，微信團隊今日公告稱：

微信公眾平台一直致力於為用戶提供綠色、健康的生態環境，堅決打擊涉嫌淫穢、色情及低俗類等資訊。自 2015 年發布關於低俗內容整頓公告以來，仍存在公眾號繼續發布低俗、虛假標題和內容的行為，並採取技術手段惡意對抗。

因此，依照《網路用戶公眾賬號資訊服務管理規定》、《微信公眾平台服務協議》及《微信公眾平台營運規範》，將針對上述行為進行以下處理：

從公告即日起，對於仍在發送低俗、虛假標題和內容的公眾號，文章進行刪除並實施相應的能力處罰，多次違規處理後仍繼續發送違規內容的，或是故意利用各種手段惡意對抗，將進行永久封號處理。

今日有媒體曝出，一些小說類賬號被永久封禁，特別是小說的情節、內容、標題等有涉嫌挑逗、淫穢、色情內容的賬號，其中不乏一些粉絲數幾十萬、上百萬的賬號。

雖說對此類賬號微信方面一直都是嚴懲，但都採取階梯性封號，或對頭像、功能介紹、名稱等進行清空處理。而這次針對涉及低俗內容的批量封號，全部都是永久性的，可見打擊力度之大。

今日頭條：打造 AI 反謠言全球技術平台

與微信平台一樣嚴打違規資訊的還有今日頭條。

雷鋒網消息稱，美國密歇根大學團隊，將與今日頭條旗下人工智慧實驗室和媒體實驗室合作，致力於用新技術打擊謠言和虛假低俗資訊。

雙方將研究內容推薦平台新的謠言傳播機制，構建 AI 謠言識別標準，將人工智慧技術應用落地於反虛假資訊場景，共同推進內容推薦平台更加智能的謠言識別。

據今日頭條高級副總裁趙添介紹，公司已於 2017 年 5 月建立「謠言庫」，截至去年 9 月匯總 7522 個謠言事件，14981 個謠言標題。對於命中謠言庫關鍵詞規則的文章，直接進入「謠言隊列」作打壓處理，準確率在 80% 左右。

另外，今日頭條還推出了確保網路新聞真實性的「精準闢謠」功能。通過機器算法 + 用戶反饋的方式，高效識別虛假資訊。資訊平台還可通過虛假資訊的閱讀記錄，將閱讀過此資訊的用戶識別出來，進行定向闢謠，避免了闢謠時可能的次生傳播。機器通過收集分析各類用戶反饋識別虛假資訊的準確率達到 60%，結合人工複審可進一步提升到 90%。

2018 年初，今日頭條在拉勾網等招聘網站上發布了多個「內容審核編輯」招聘崗位，要求應聘者關心時事，具有良好的政治敏感度和鑑別力，本科及以上學歷，黨員優先。澎湃新聞的報導稱，今日頭條此次招聘內容審核編輯，主要負責海內外產品的內容審核，總的新增規模在 2000 人左右。目前，今日頭條內容審核編輯團隊人數已經超過 4000 人（含海外產品），建立了一支國內最大的審核編輯團隊。

祖克柏 2018 年挑戰：打擊「假新聞」

打擊違規內容已經成為資訊平台必須關注的焦點問題。

1 月 4 日晚間，祖克柏在 Facebook 其個人主頁表示，2018 年最主要的任務就是，不斷完善用戶條款並防止被當成錯誤的工具使用。

他在文章中稱，我們不能避免所有錯誤和濫用（工具），但近期我們修改了很多用戶條款中存在的問題，從而避免濫用工具的現象。

「濫用工具」對於 Facebook 來說，最突出的一點就是「假新聞」問題。

2017 年，Facebook 已經在這方面對其軟體做出了一系列改進以應對這一問題。

同年 4 月，Facebook 宣布採取行動幫助用戶識別假新聞。

7 月，Facebook 再出新規：禁止非內容原生者轉載時修改文章標題。Facebook 對此解釋稱，大量假新聞都是通過濫用標題、圖片等方式來誤導大眾，新規的推出將從一定程度上減少假新聞的傳播。

8 月，Facebook 為解決假新聞問題又採取了一項新措施：禁止散布假新聞的主頁在其網站上投放廣告。公司聲明稱：「如果主頁反覆分享虛假內容，這些反覆違規者就無法繼續在 Facebook 上投放廣告。」

從祖克柏給自己的最新挑戰計劃來看，2018 年，針對「假新聞」的戰鬥還將延續。

『新聞來源／華爾街見聞』