郭董獎學金得獎者名單公布 郭台銘將在鴻海尾牙頒獎

由鴻海 (2317-TW) 旗下鴻海教育基金會所舉辦的獎助學金計畫，今 (10) 日公告 300 位錄取名單，鴻海教育基金會表示，部分獲獎學生代表將受邀出席今年鴻海愛心歡樂嘉年華會，並由董事長郭台銘親自頒獎。

至於遴選第二階段入圍者中未獲獎、但有確實提交影音資格的同學近 500 名，永齡慈善基金會表示，將特別另案提撥永齡慈善助學金經費，每人獎助學金 8000 元，勉勵同學持續努力。

鴻海旗下教育基金會在去年 6 月公告，將提供中華民國國民且就讀國內大專校院 (不含五專前 3 年) 日間部具學籍學生，前一學年學業成績總平均 70 分以上，預計提供 300 名、每名 10 萬元的助學金。

郭台銘對教育一直相當關心，旗下永齡教育基金會所推出的永齡希望小學，更是在 10 年來投入 1.7 億元，邀請 20 個以上的專業團隊，研發適合學習落後學童的國語及數學教材，並建立學習效果追蹤系統，另外也導入社工系統協助改善學童家庭環境，找出學童落後的真正原因，盡力從各方面協助學童，建立孩子的自信、提升學習能力。

鴻海教育基金會表示，過去不少家中困境學子因法令資格限制而無法申請清寒助學金之邊緣戶，因此基金會特別在申請辦法公告時，鼓勵家中困境的學子雖不符合政府低收入戶、中低收入戶資格，仍可透過社福機構等第三方推薦申請鴻海獎助學金，最終結果有 25% 給來自社福機構、學校老師、社工輔導人員、村里長等推薦有經濟困難且非常優秀的邊緣戶學生，而其他 75% 則是來自具政府證明的低收入證明、中低收入證明、身心障礙學生、身心障礙子女與特殊境遇證明的學生。

鴻海教育基金會表示，綜觀 300 名得獎者的學業成績平均分數為 90.18 分，可以看出本次申請者學業成績優異者非常多，更看到許多申請者積極進取的企圖心，包括參加國內外競賽、認證考試、社團活動、課外進修、多元能力學習等，展現自我成長經歷與生涯規劃。