王道銀改制周年 數位帳戶逼近十萬戶 男生比女生愛用

王道銀行今 (10) 日忠孝敦化分行開幕，並歡慶改制商銀開行滿周年，根據王道銀行統計，截至去 (2017) 年底，數位帳戶用戶數達 9.8 萬戶，逼近十萬戶，在國內 22 家銀行數位帳戶中，達近 3 成市占率，其中若進一步分析使用數位帳戶的客戶樣貌，發現男性占 55%、女生占 45%，顯見男性對於新科技的接受度較女性高。

目前市面上有數位帳戶的銀行包括台新銀行、兆豐銀行、華南銀行、國泰世華銀行、玉山銀行等，王道銀行個人金融事業執行長宋靖仁表示，王道銀行從去年 3 月底，推出各項產品至今 9 個多月，王道銀行數位帳戶開戶數逼近十萬戶，市占率近 3 成，其中超過 8 成以上用戶為 40 歲以下的年輕族群。

宋靖仁指出，根據王道銀行分析使用數位帳戶客戶樣貌，結果發現男生比女生接受度高，客戶男、女占比分別為 54.9%、45.1%；區域部分，數位帳戶客戶普遍集中於北台灣，比例高達 63.4%。

有趣的是，近十萬戶的客戶中，有 10% 的用戶使用機器人理財，其中分析用戶星座分布，發現具理性特質的天蠍座用戶占比逾 9% 最高，而浪漫的雙魚座客戶占比 7% 最低。

此外，宋靖仁也宣布，繼信義威秀分行後所開設後，台北市東區新開設的數位體驗分行「忠孝敦化分行」於今日開幕，將提供數位銀行服務體驗、網銀啟用、理財諮詢等金融服務。