信義旗下信義代銷預測今年房市以自住與換屋為主流，新推案目標300億元

【財訊快報／李娟萍報導】信義 (9940) 旗下信義代銷總經理李少康指出，信義全房產透過通路及網路，帶動來客數翻倍成長，2017 年接案量逼近 300 億元，展望 2018 年目標新推案金額是 300 億元，連同舊推案，推估全部案量將突破 500 億元。信義代銷今日舉行 2018 年展望記者會，該公司自 2015 年實施全房產後，通路及網路雙管齊下，2017 年代銷部佣金收入達 2.9 億元，較 2015 年實施全房產之前，佣收成長 76%。且就成交戶數及來客數來看，2015 年成交戶數是 207 戶，來客數近 5000 人，實施全房產後，2016、2017 年全房產成交戶數，分別有 446 戶及 458 戶，近兩年來客數分別皆有 9000 人，成交戶數呈現翻倍成長。

信義代銷全房產通過網路及通路的導客，2017 年來人占比 47%，成交占比 55%，且 2017 年全房產通路效益來人分店轉介 58%，全房產成交占比成交分店轉介 52%，整合效益明顯。

展望 2018 年市場趨勢，李少康預測，「價」的部分，雙北市市中心價格微幅下修，其他區域盤整，區域內將有黑天鵝破壞價格出現。「量」的部分，將延續 2017 年模式，329 檔期加溫，低利率，將促進剛性交易活絡。在「供」給部分，雙北市預估有 5000-5300 億元的推案，以江翠、土城、央北等重劃區推案量增幅較大。「需」求的部分，則以自住與換屋為主流。

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