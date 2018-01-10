展店效益發酵，雅茗-KY、六角去年營收同登新高，皆呈雙位數成長

【財訊快報／陳品親報導】雅茗 - KY(2726) 受惠全球快速展店，以及結盟外送電商平台等兩大經營策略漸發酵，加上全新茶飲品牌「喝嘛」正式營運，且旗下高端茶飲品牌「茶閣裡的貓眼石」門市拓點效益顯現，去年 12 月合併營收達 1.98 億元，年增 13.82%，全年合併營收 19.93 億元，年增 13.45%，單月及全年營收同步創新高。展望 2018 年，雅茗 - KY 表示，將加速多角化經營，且為達成中、長期的 2000 店、3000 店的展店目標，將建立國際級連鎖系統的管理能力，除招攬更強的團隊之外，並擴大集團各個功能系統軟硬體的建置。



此外，六角 (2732) 去年 12 月合併營收為 2.37 億元，年增 25.69%，而第四季合併營收為 7 億元，年增 23.9%；累計去年全年合併營收達 24.98 億元，年增 19.25%，全年及單季營收雙創歷史新高。



六角表示，在「Chatime 日出茶太」既有市場店家數拓增，以及中南美、歐洲等地區的新興市場開發，是為海外營收的兩大助力，2017 年全球店家數持續呈雙位成長。



六角已與杭州瑞里進行股權戰略合作，取得該公司旗下餐飲品牌的經營權，預估今年於中國將有 3～4 成以上的展店成長，目標上看 1,600 家店，全球手搖茶店家數將可突破 2,500 家，成為龍頭品牌。



餐食部份，六角看好「段純貞」牛肉麵海外版圖的成長性，將為下一個加速海外國際化布局的品牌。另一新品牌「大阪王將」餃子則會分攻台灣市場擴展，預期將是集團展店速度最快的品牌。



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