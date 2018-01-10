信和集團商場為愛侶呈獻浪漫驚喜情人節

尖沙咀中心及帝國中心外牆化身全港最大 LED 心意卡

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 1 月 10 日 - 大廈外牆浪漫示愛不是電影橋段的專利！如想好像電影中男女主角有一個刻骨銘心、永誌難忘的回憶，這個情人節機會來了！信和集團商場為情侶提供機會在維港最耀眼的 LED 屏幕向愛人表達愛意。集團旗下位於尖東海旁的尖沙咀中心及帝國中心外牆，安裝了面積 4,000 平方米，由 6 萬 3 千顆變色 LED 圓點燈組成維港上最大的多媒體幕牆，情人節當天將變身全港最大的心意卡，無論是求婚或是表白，我們都可以為您安排這個難能可貴的機會，向著維港大聲說愛! 讓您與愛人渡過一個難忘的情人節！

"有情人" 只需於 2018 年 1 月 14 日至 2 月 4 日期間，於信和集團旗下其中一間商場，包括：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、尖沙咀中心、帝國中心、黃金海岸商場及信和廣場，以電子簽帳累積消費滿 $6,000 或以上，即可登記參與活動，於情人節當晚 9 時半至 11 時之間，於尖沙咀中心及帝國中心的巨型 LED 幕牆展現 30 秒你的濃情蜜意。名額有限，先到先得，額滿即止。立刻把握機會為情人製造甜蜜驚喜，將愛意寫在全港最大的 LED 心意卡上，向全城呼喚你的愛意!

屆時可以約定情人手牽手於尖東海旁燭光晚餐後，漫步海濱 ，等待愛意展現在巨型幕牆，為情人送上驚喜！信和集團商場更會在維港對岸拍攝尖沙咀中心及帝國中心 LED 螢幕展示的愛意相片，即晚寄予相關情侶以作留念 , 方便您在社交媒體放閃！

報名詳情:

參加者可於 2018 年 1 月 14 日至 2 月 4 日期間，於信和集團旗下商場 (包括︰屯門市廣場、奧海城、荃新天地、黃金海岸商場、中港城、尖沙咀中心、帝國中心及信和廣場), 同一商場內以電子消費累積滿 $6,000 或以上，即可於禮賓部出示發票登記參與是次活動。名額有限，先到先得，額滿即止。請瀏覽 http://www.sinomalls.com/sino/images/event/SIN_Valentines.pdf 參閱詳細規則條款。