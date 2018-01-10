回應AT&T「逃婚」 余承東：這是華為和美國營運商的重大損失

在 CES2018 的首日（1 月 9 日），華為消費者業務 CEO 余承東發表主題演講，並對此前 AT&T 臨時取消與華為的合作做出回應。

余承東激動地說，這對華為是重大損失，對美國營運商是重大損失，但最大的損失者是消費者。

在他演講最後，大屏幕顯示：我們比任何時候都朝向美國消費者；我們致力於服務美國消費者，從來不曾改變。

北京時間 1 月 9 日晨間消息，《華爾街日報》援引知情人士稱，美國行動營運商 AT&T 已經放棄了與華為合作，不在美國售賣華為智慧型手機。

全天候科技就此向華為方面求證，對方證實了上述資訊，並表示：過去五年，華為已通過在全球和美國市場推出高端產品證明自己的實力。周二，華為將向美國市場發布新產品以及具體上市資訊，屆時我們將與您分享更多資訊。

此前，外界預計華為本周二（1 月 9 日）將在拉斯維加斯的 CES 大展上宣布與 AT&T 達成合作協議，標誌着華為首次與美國大型營運商合作銷售手機。

華為目前是僅次於三星和蘋果的全球第三大手機品牌，但卻基本被隔絕在美國市場之外。此次與 AT&T 合作取消將對華為挺進美國市場造成不小的影響。

誰在反對華為手機入美？

至於被取消合作的具體原因目前未知。據騰訊科技獲得的一份「美國 18 名國會議員聯名致信聯邦通信委員會（FCC）主席艾吉特 · 帕伊（Ajit Pai）」的郵件顯示，這封郵件主要內容就是要求 FCC 對華為與美國營運商的合作展開調查。據說這封郵件同時也被抄送給美國司法部長傑夫 · 賽森斯（Jeff Sessions）等人。這封郵件非常有可能是導致 AT&T 與華為合作被「臨時取消」的根本原因。

早在 2012 年，華為消費者業務 CEO 余承東曾在 CES 展會上向 The Verge 表示，華為需要一些時間讓美國的營運商接受華為的高端產品。華為在美國市場尚處於早期階段，但是也許其它一些因素也在影響他們引入華為手機，比如信任問題。美國監管層的一些噪音對於華為手機入美也造成一些影響。

在美國高端機型方面，三星、蘋果 iPhone 始終保持着 70% 以上的市場市佔率。華為作為全球第三大智慧型手機品牌，一旦進入美國，無疑是打入了蘋果的大本營，要分食蘋果的蛋糕。

另外，一旦華為進入美國智慧型手機市場，還將對另一家美國巨頭——高通產生一定「威脅」。據了解，此次與 AT&T 合作的華為手機並沒有採用高通的晶片，而是華為自家的麒麟晶片。華為近幾年的高端智慧型手機產品並沒有採取高通的晶片。據坊間傳聞稱，高通這家美國公司向政府申請了「保護措施」。

華為手機：美國市場志在必得

2017 年，華為手機交出了一份亮眼的成績單。據華為輪值 CEO 胡厚崑透露，智慧型手機 (含榮耀品牌) 全年發貨 1.53 億台，全球市佔率突破 10%，穩居全球前三。余承東則表示，華為消費者業務預計 2017 年銷售收入 2360 億元，規模較 2016 年年增率增長約 30%，中國市場市佔率保持第一。

余承東曾這樣總結華為手機這幾年的發展：「2014-2015 為生存而戰，活了下來；2016-2017 為崛起而戰，已基本實現預定目標。因此，接下來 2018 年華為將有顛覆式的產品和創新技術引領全球市場。」

華為一直有在智慧型手機市場做全球第一的野心。今年 10 月，華為 Mate10 新機發布時，余承東曾向全天候科技在內的媒體強調，「單純的市場市佔率第一不是我追求的方向，我追求的是高端機超過所有對手，創新力超過所有對手，這樣才會成為真正的第一。」所以，他認為，華為手機現在最重要的是把現在的高端產品做好，打贏高端這場仗。

要打贏高端這場仗，華為必須在歐洲、日本、美國等高端市場發力。

2017 年 8 月，市場研究公司 Canalys 發布的數據顯示，蘋果與華為在中東歐市場正陷入纏鬥，兩家公司輪流坐銷售榜眼之位。

在日本市場，據日本網站 J-cast 報導，2017 年 12 月份第 1 周（12 月 4 日至 10 日），華為 P10 lite（精簡版）首次反超 iPhone，登上日本手機周銷量排行榜首位，占手機總銷量的 7.8％。

「羅馬不是一天建成的，我們必須一步一個腳印。」余承東曾告訴媒體，「美國市場就是我們的下一步，美國消費者需要更棒的產品和更棒的創新，這些華為都能提供。」

Canalys 分析師 Mo Jia 認為，「美國是華為必須拿下的市場，」同時，他指出「只有在美國獲得較好的市場地位，華為才有可能在全球智慧型手機市場奪冠。」

不過，華為進軍美國市場之路並非一帆風順。2012 年美國政府的一份報告給華為貼上安全威脅的標籤，阻止華為進入美國市場。

AT&T 此次取消與華為手機合作，又令華為手機進入美國市場蒙上陰影。

『新聞來源／華爾街見聞』