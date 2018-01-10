國喬去年營收233.58億元 與去年Q4同寫近3年新高

國喬 (1312-TW) 公告去年 12 月合併營收達 21.4 億元，為去年單月營收次高，月增 1.06%，年增 0.61%；第 4 季合併營收 62.83 億元，季增 2.82%，年增 8.12%，為近 13 季以來單季新高；去年全年累計營收 233.58 億元，年增 17.21%，創近 3 年新高。

展望今年，國喬指出，SM 今年中國新增產能不多，且有些到下半年才會開出，對市場影響不大，預期今年 SM 供需狀態健康、供給緊俏，惟 2 月中國對台韓美 SM 反傾銷初步裁定出爐，SM 市場可能面臨重整，此為其中最大變數。

ABS 去年可說是近幾年來最好的一年，國喬指出，去年 ABS 上下游表現均相當不錯，今年審慎樂觀，預期將比 SM 供需更為緊俏。

國喬去年第 3 季獲利已超越上半年表現，且前 3 季表現優於 2015 年同期，第 4 季雖步入淡季，使 SM 利差下滑，但國喬另一主力產品 ABS 利差仍維持高檔，法人估，國喬去年第 4 季 EPS 可達 0.5 元，全年 EPS 估 2.9 元，可望創近 20 年來新高。

國喬去年第 3 季稅後純益 12.23 億元，季增高達 5 倍，每股純益 1.35 元；前 3 季稅後純益 22.05 億元，年增 49.16％，每股純益達 2.44 元。