淘帝-KY新增山西代理商，推升TOPBI品牌市占率，去年營收年增3.86%

【財訊快報／李娟萍報導】淘帝 - KY(2929) 公布 2017 年 12 月合併營收達新台幣 5.84 億元，較 2016 年 12 月的 4.99 億元成長 17.22%，累計 2017 年全年合併營收達 59.16 億元，較 2016 年成長 3.86%。若以功能性貨幣人民幣計算，12 月與 2017 年全年合併營收，分別較 2016 年同期成長 19.71% 及 11.75%。



淘帝 - KY 表示，公司專注拓展 TOPBI 品牌，旗下共 25 個品牌代理商，近兩年以 3%-5% 展店速度拓展門市據點，2017 年累計 TOPBI 品牌銷售據點突破 1,500 間大關，第四季新增山西代理商，未來將於山西地區以每年新增五間的展店步伐，持續推升 TOPBI 品牌市占率。



淘帝 - KY 每年以占營收 13%~15% 的廣告預算投入擴大 TOPBI 品牌知名度，並同步針對 TOPBI 品牌嬰幼童裝、門市形象風格的創新，包括棒球系列羽絨服、長款呢子大衣、各種俏皮圖案的毛線針織衫等秋冬新款銷售持續暢旺，以及推出第七代門市形象風格等，2017 年受台幣升值影響，仍逆勢繳出 2017 年營收創歷史新高表現。



淘帝 - KY 表示，持續擴大線上銷售管道，包括 TOPBI 品牌購物 APP 與官網商城、以及結合知名天貓、京東等第三方線上銷售平台。另一方面，TOPBI 品牌也宣布新增線上代理商，未來線上銷售布局將委由此代理商共同策畫，有助於線下代理商新增線上平台銷售，透過消費者線上下單，由就近區域門市出貨，依銷售金額與線下代理商共同分潤，此一效益將於 2018 年第三季起逐步顯現，可望帶動線上銷售金額突破億元水準。



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