1000公里內更快到目的地？你應該選擇火車而不是飛機

在機場安全檢查程序越來越繁瑣的時代下，班機的速度也遇到了瓶頸。《先進運輸期刊》(Journal of Advanced Transportation，JAT) 的數據顯示，在 1000 公里以內的距離下，搭載快速列車，其實可比飛機更快的使乘客抵達目的地。

中國、日本、韓國、及歐洲的快速列車發展後，飛機再也不是「快速運輸」的唯一選擇。中國北航大學與美國南佛州大學的研究也顯示，列車與飛機的良性競爭不但不會減少質量，反而會提升客戶需求量。

飛機（紅）與列車（黑）的速度及價格 / 圖：彭博

據了解，「北京 - 上海」這兩點為全球最繁忙的交通連線之一，以每小時 351 公里行駛的復興快速列車建立後，把這段長達 1247 公里的路程縮短至 4 小時 28 分鐘。相比之下，相距 352 公里的「台北 - 高雄」光車程就需要大約 4 小時的時間 (高鐵只需 1.5 小時)。

復興號 / 圖：彭博

位於日本的新幹線列車以每小時 320 公里的速度使「東京 - 大阪」的運輸時間縮短至 2.5 小時，而這段飛機航線雖然只需 70 分鐘的飛行時間，但過安檢等手續使旅客會再次考慮列車與班機的選擇。

在法國，「巴黎 - 波爾多」的航線也由列車佔據了大部份的市佔，法國鐵路局 SNCF 提道此路線的列車佔比已達 82%，除了速度外，價格低廉也使列車的競爭力優於飛機。

法國快速列車 / 圖：彭博

目前已開發國當中只有美國的鐵路較落伍，最快速 Acela 列車從波士頓經由紐約抵達華盛頓 DC 的速度為每小時 241 公里，但因班次緣故，往往速度不會超過每小時 161 公里。

近期美國的列車脫軌事件也將促使美政府更關心這方面的基礎建設。