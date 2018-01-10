樂視網2億元股權質押違約 賈躍亭兄長成被告

摘要：因樂視網未如期回購質押的股權及支付利息，東方證券狀告樂視控股原副董事長、賈躍亭兄長賈躍民。此案今日開審。樂視網上市七年多，賈躍亭共辦理34筆股權質押，涉及券商12家。

1月9日，上海市第二中級人民法院第六法庭審理了一起民事案件。案件原告是東方證券，被告是樂視控股原副董事長、賈躍亭的兄長賈躍民。被告沒有如期回購質押的股權以及支付利息，引發訴訟。

據《證券日報》此前報道，2010年8月份，樂視網首次公開發行股票。它成功登陸資本市場的次年，賈躍亭就開始使用他的股東權利，質押股權進行融資。上市7年多的時間裏，賈躍亭共辦理34筆股權質押，涉及的券商有12家，分別是海通證券、國開證券、東方證券、中信證券、平安證券、西南證券、山西證券、中泰證券(曾用名：齊魯證券)、國泰君安證券、國都證券、國信證券、信達證券。

據當時《證券日報》記者統計，上述12家券商中就有海通證券、平安證券、西南證券、中泰證券、國都證券、國信證券對媒體表示，此前的股權質押業務已了結。

來源: 新浪財經

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