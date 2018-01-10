港股去年底市值近34萬億 破紀錄

港股昨連升第11日，創下18年來最長的升市，恒指更突破31000點，周二(9日)全日升111點報31011點，再創逾十年新高，並進入邁向2007年歷史高位31,958點已不足千點的倒數階段。

港交所(00388-HK)刊發2017年市場數據，證券市場總市值在去年最後一個交易日錄得近33.99萬億元，打破2015年5月26日約31.55萬億元的紀錄。新上市公司數目亦創歷史新高，達174家。

衍生產品市場方面，期權總成交量達1.377億張合約，較2015年全年所創的116,362,151張合約紀錄上升18.4%。

此外，「滬港通」及「深港通」於年內的成交量顯著增加。去年北向成交總額達2.27億元人民幣，按年增加1.94倍；南向成交總額達2.26億元，按年上升1.7倍。

截至去年底，共有2118家上市公司，總市值按年增加37.9%。港交所旗下證券化衍生產品的成交金額連續11年為全球之冠。新上市的牛熊證及衍生權證的數目分別為1.32萬及7989隻，分別打破2015年及2010年的紀錄。

美元兌人民幣期貨成交量達73.26萬張合約，較2016年創下53.86萬張合約的紀錄高出36%。股票期權成交量達1.06億張合約，打破2015年創下9246.35萬張合約的紀錄。股票期權未平倉合約數目於11月28日達1250.24萬張，較2015年5月27日的1115.91萬張合約的紀錄高出12%。

另外，去年倫敦金屬交易所(LME)總成交量錄得1.574億手(相當於12.7萬億美元及35億噸金屬)，按年上升0.5%。

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