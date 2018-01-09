【豐銀投顧】電子弱勢原形畢露，資金搶進非電！

◆盤勢分析

歐美股市在昨晚都已經開始進入高檔震盪，不過就技術面來看，美股仍然維持住強勢多頭不變，歐股則是高檔盤頭震盪期，至於美元指數在近幾日出現止跌回穩的現象，但由於仍是弱勢美元環境，因此美股預料將會持續強勢，對於台股來說也算是個好現象，美股穩，外資就不會有投資上的掛念，再者，美元弱，將撐住新台幣的升值態勢，也就代表著過去湧進台股的資金將不會輕易離開，對台股來說有穩盤的作用。

台股在短線急漲超過 400 點，跟均線的乖離過大，預估短線上指數將出現回檔修正整理，強弱關鍵分野在 1/3 的多方缺口，電子權值三王何時才能擺脫頹勢走回升行情將主導台股未來挑戰歷史的關鍵，近期由於 CES 開展，科技類股想像題材多，然而檢視一下 CES 的五大「熱門」看點：1. 電動車、自駕車、2.AI、3.AR/VR、4. 智慧連網以及 5.PC 等，筆者個人認為除了 AI 之外，沒什麼好新奇的，幾乎都是重覆的題材，尤其是車用、智慧連網區塊根本是炒到爛的題材，AR/VR 若無法普及到大部份消費者手中，還只是在遊戲、模擬等小眾市場的話，就是個噱頭罷了！至於 PC 也能成為 CES 看點？筆者認為應該是復古風吧？！至於 AI，目前為止市場上只把這個科技跟智慧音箱結合在一起，但是從現行的智慧音箱的定位來說，主要功能大概有這些：日曆、天氣、新聞、交通、購物以及設置提醒。請問這些功能跟手機的語音助理有很大的差別嗎？為何還要花錢另外買一個箱子來告訴我呢？

AI 的殺手級產品目前還沒看到，所以總結一句話：CES 展沒什麼重要的！別被老酒裝新瓶的炒股報導給矇蔽了！科技想像空間很大，但仔細想想有些還真只是想像！在近期電子缺貨漲價題材炒到不行的氛圍中，很容易就淪為被出貨的對象！回過頭來看樸實無華的金融股，價值被市場低估、獲利穩定成長、位階落後大盤、電子，具補漲空間，連證券股在去年下半年都已經大賺錢，指標股福邦證甚至全年 EPS 達到 2 元，本益比現在 8 倍都不到，其它還有連淨值都不到的，與其追超漲，不如佈局價值低估！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

