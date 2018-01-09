中光電去年Q4營收季增8.4% 創近2年新高

中光電 (5371-TW) 今 (9) 日公布去年 12 月自結合併營收 51.17 億元，月減 0.5%，年增 0.3%，合計去年第 4 季合併營收 150.55 億元，季增 8.4%，創近 2 年新高，年增 1.64%，累計去年合併營收 531.05 億元，年減 6.9%；中光電預估，今年 1 月影像產品出貨量將月減約 2 成，節能產品整體出貨量將微幅成長。

中光電指出，影像產品事業群 12 月在嵌入式高端投影應用方案等產品出貨增加帶動下，整體出貨量達 14.6 萬多台，月增 16%，合併營收約 19.29 億元，月增 2%。由於家庭無屏激光電視、教育和嵌入式高端投影應用方案等產品需求穩健，帶動第 4 季影像產品出貨量約 38 萬多台，營收約 53.81 億元，分別季增 15% 及 13%。

累計去年影像產品全年出貨量約 133.3 萬多台，營收 177.56 億元，分別年增 9% 及 5%。預估影像產品今年 1 月受 12 月基期較高影響，出貨量將月減約 2 成左右。

節能產品去年 12 月合併營收約 25.43 億元，月減 0.5%，其中背光模組營收約 8.06 億元，月減 6%；ODM 及系統解決方案產品則在 NB 機種營收成長帶動下，營收達 17.37 億元，月增 2%；去年 12 月整體節能產品出貨量約 376 萬片 / 台，月減 4.8%。

總計去年第 4 季節能產品營收約 75.41 億元，出貨量 1142 萬片 / 台，分別季減 1% 及 11%；累計去年節能產品營收約 288.91 億元，整體出貨量約 4790 萬片 / 台，分別年減 14.7% 及 16.5%，展望今年 1 月，預期整體出貨量將微幅成長。