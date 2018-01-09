茅台市值逼近兆元之際 該給中國「巨無霸」們重新排個坐次了

摘要：在茅台之前，已有九家公司市值超過兆元。市值到底誰更牛？一張表看懂。

去年年初，茅台股價還只有 327 元，現在已經逼近 800 元。在 2017 年一年的高歌猛進中，貴州茅台市值也逼近兆元大關。

漲勢兇猛的貴州茅台已經位列中國股票前十位，是時候更新一下中國公司的市值排行榜了。

目前，在香港上市的騰訊控股是市值最大的中國公司，總市值超過 3.5 兆元人民幣；在美國上市的阿里巴巴緊隨其後，市值也超過 3 兆人民幣。

緊隨兩大網路巨頭之後的是工商銀行，市值達 2 兆以上。建設銀行、中國石油、中國平安、中國行動、農業銀行和中國銀行市值也超過 1 兆元，茅台市值逼近 1 兆元，躋身前十。此前經常出現在前十榜單中的中石化和中國人壽則被茅台擠出榜單。

不難看出，超兆市值的中國公司大多集中在上海和香港，深市中市值最高的美的集團市值接近 4000 億元人民幣。

從大類來看，在各市場前十名，一共四十家公司中，科技和金融占有絕對優勢，分別達到 14 家和 11 家，消費品、房地產、能源、教育則分別有 6 家、4 家、3 家和 2 家上榜。

在滬深兩市上市的市值前十名公司

在港股和美股上市的市值前十名公司

（說明：市值截止時間為 1 月 9 日下午 15:15。同時在 A 股和海外股市上市的，以 A 股市值為準；同時在香港和美國上市的，以香港股市市值為準；市值均以人民幣計價，港元、美元匯率以 1 月 9 日下午匯率計算：1 美元 = 6.5024 人民幣，1 港元 = 0.8315 人民幣）

現在，想要上榜也沒那麼容易了。據東方財富統計，截至去年，入選市值 500 強公司的門檻水漲船高，達到 253 億元，較 2016 年的 230 億元提升 10%。分布方面，9 家公司市值超過 1 兆元，94 家市值超過 1000 億元，其餘大部分公司的市值在 500 億元上下。

（圖表來自東方財富）

在過去一年中，不少公司受益於股價攀升，市值出現大幅度躍升。在港股中，中國恆大、碧桂園和吉利汽車，市值上漲均超過 200%；A 股方面，除了茅台在過去一年中翻番之外，海康威視、五糧液、中興通訊、洛陽鉬業和京東方 A 的市值增長也超過 100%；美股方面，百濟神州、歡聚時代和華住酒店漲幅明顯。

縱觀 A 股市場，滬深 300 去年全年漲幅超 25%，龍頭帶動作用明顯。

不過，瑞銀證券認為，2018 年 A 股漲幅將遜於 2017 年。

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺預計 2018 年 MSCI 中國指數將在去年大幅增長超 50% 的基礎上再增長 12%，同時看好 2018 年 A 股和港股市場的金融板塊，謹慎看待港股市場中的房地產行業。

『新聞來源／華爾街見聞』