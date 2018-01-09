全家去年營收創新高 年增幅近5年來最大

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (9) 日公布去 (2017) 年 12 月合併營收為 54.84 億元，月增 5.55%、年增 7.49%，淡季不淡，而全年營收 644.31 億元，年增 6.38%，不僅再寫新猷，年增幅也是近 5 年來最大。

全家指出，12 月成長主要仍來自鮮食，其中，鮮食以明星商品 Let’s Café 咖啡、夯蕃薯、關東煮為推升業績主力。

Let’s Café 率便利商店之先導入哥倫比亞烏伊拉高山單一產區單品咖啡，且在聖誕、跨年節慶推出貝禮詩拿鐵 DIY 新喝法奏效，儘管比較基值已高，12 月仍帶動咖啡品群銷售年增幅達 20%。

而夯番薯買氣持續暢旺，12 月掌握盛產期發動促銷，年成長幅度 30%；歷時一年改革的極品關東煮業績直線成長，甚至年銷售增幅高達 80%。

在一般商品方面。自有品牌 FamilyMart Collection 今年推出立體剪裁羽絨背心和外套，上市 1 個月即交出銷售破萬件亮眼成績。

另外，年菜預購首波銷售成績亮眼，尤其「聖誕經典餐」、日常加菜組合大受歡迎，銷售年增 30%。

展望 2018，全家表示，將從新零售、新會員經營和新複合加盟三個策略面向切入，藉此搶攻電商物流商機、深化會員行銷以滿足不同客層需求並將啟動研究開發新複合加盟。