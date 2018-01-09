台幣升值影響，關中12月營收年減16.72%，Q4營收增長3.33%

【財訊快報／李娟萍報導】關中 (8941)2017 年 12 月合併營收為新台幣 1.74 億元，受到新台幣匯率升值影響、年減 16.72%；累計 2017 年第四季合併營收 5.44 億元，較 2016 年同期穩健增長 3.33%；累計 2017 年合併營收 24.97 億元，較 2016 年成長 1.23%。關中表示，2017 年第四季營收成長主要受惠於瓦斯桶開關傳統出貨旺季，惟因瓦斯桶開關客戶集中拉貨，致使單月營收表現有大幅波動情況，以 2017 年第四季瓦斯桶開關占營收比重來看，站穩 46% 高檔水準，銷售更較前年同期顯著成長 13.29%，挹注去年第四季營運年成長的重要關鍵。



關中表示，受惠於美國聖誕節慶消費需求帶動，旗下 24 家專業戶外烤肉用品通路 Barbeques Galore 的 12 月銷售業績也較前年同期成長 6.09%，因應節慶需求推出的禮物卡等商品頗受消費者歡迎，顯示公司持續優化通路結構、並透過售後服務作業深耕客戶關係的經營策略顯現成效。



根據美國 HPBA(爐邊與燒烤協會) 調查資料，美國家庭的烤肉爐普及率高達 81%，北美地區對烤肉爐具的年需求量約為 1700 萬台，且經由量販店與居家修繕通路銷售比例高達七成。



關中表示，戶外烤肉爐具屬於成熟市場，公司為擺脫價格競爭局面，早在 2008 年便以併購方式取得當時已有 20 餘年品牌資歷的 Barbeques Galore，多年來以高安全性、高規格的產品區隔站穩北美戶外烤肉用品領導地位，且因關中握有「製造─品牌─通路」的垂直整合一條龍優勢，未來將配合美國、澳洲、歐洲等不同國際市場需求開發相對應產品，並以積極的通路擴張發展策略，為關中整體營運創造良好成長動能。



展望 2018 年，關中看好環保能源趨勢抬頭，將加速布局環保熱源居家市場，主打水溶性無毒燃料與不鏽鋼燭芯的自有品牌正式定名為「Lovinflame」，預計將於今年上半年上市開賣，可望逐漸取代傳統的蠟燭與酒精燈類產品，為關中建構完整從戶外到室內居家的熱源產品線，挹注未來整體營運創造佳績。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』