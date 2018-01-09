〈2018投資展望〉瀚亞看好 台股狗年高點上看12000點 點名8族群續旺

2017 年台股大豐收，加權指數氣勢如虹，科技股更是推升本波台股多頭的關鍵產業。隨著獲利基期墊高，瀚亞投信今 (9) 日舉辦 2018 年台股投資展望，投資長劉興唐表示，總體經濟展望佳 ，支持台股多頭行情，預期 2018 年大盤高點將落於 11000-12000 之間，基本面無虞，可望繼續跟隨美股走勢，投資人可瞄準 8 大主流產業，找尋持續上漲的機會。

從全球總體經濟角度來看，劉興唐認為，無論是從美國 ISM 指數仍維持 50 以上的擴張水準、非農就業人口仍然增加、FED 仍維持升息步調來看，都顯示美國景氣向上趨勢不變，看好美股仍有上漲空間。

但他也提醒，未來需觀察 FED 利率政策何時由升轉降，美股方有轉為熊市的風險，不過短期發生機率並不高。

劉興唐認為，有利台股維持多頭的關鍵，還有台幣走勢、企業實質獲利。他說，由於台股與台幣中長期為正相關，台幣升值趨勢，有利台股大盤多頭；加上 2018 年整體上市公司獲利預估可望達 13.5% 的雙位數成長，搭配台幣升值趨勢，且 P/B 僅約 1.78 倍，評價仍未偏高。

延續去年台股電子股百花齊放，劉興唐認為，今年看好的趨勢產業包括：資料中心 (Data Center) 供應鏈、漲價電子材料如矽晶圓、被動元件及功率元件等、5G、3D 感測，以及電動車、機器人自動化、中國環保與利基型生技等 8 大產業。

劉興唐表示，預料今年台股高點將落於 11000-12000 之間，雖然指數成長空間相對有限，勢必將更聚焦在選股策略、產業趨勢，也凸顯主動式操作的重要。

劉興唐進一步表示，一旦確立台股趨勢持續向上，透過主動式操作的基金配置，有機會提供比指數更好的表現，從過去經驗來看，整體台股基金中，無論是過去 1 年或 2 年，前 50% 的基金績效都遠勝加權指數及 OTC 指數；過去 3 年平均報酬率更達 9.5%，優於全球其他類型基金，均證明投資組合中配置台股基金的必要性。

其中，劉興唐也點名看好科技股，他說，台灣科技股在國際上占有舉足輕重之地位，若認同科技股為此波景氣循環的主流產業，透過科技比重高的台股基金，為 2018 年投資組合中必備的標的。