3大餐飲集團年營收創新猷 雅茗飲料淡季業績創高超預期

多家餐飲集團今 (9) 日同步公布去 (2017) 年 12 月合併營收，包括雅茗 - KY(2726-TW)、瓦城 (2729-TW) 均較去年同期成長超過 10%，漢來美食 (1268-TW) 則較去年同期略小衰 2.36%，但全年營收同創新高；其中，雅茗儘管處在飲料銷售淡季，12 月營收甚至衝出單月新高的好成績，在餐飲族群中是一大亮點。

雅茗 12 月合併營收 1.98 億元，月增 25.59%、年增 13.82%，竟在淡季期間創單月新高，主要是因於全球快速展店和結盟外送電商平台的策略逐漸發酵，再加上主打黑糖珍珠奶茶的全新茶飲品牌「喝嘛」開始營運、以及高端茶飲品牌「茶閣裡的貓眼石」新增門市持續挹注成長動能。

而雅茗全年營收達 19.93 億元，年增 13.45%，創歷年新高，展望 2018 年，雅茗看好中國外送電商交易持續成長，未來將加大外送業務的力度。

瓦城 12 月合併營收 3.51 億元，月增 17.07%、年增 11.99%，在淡季期間仍維持超過 1 成的成長表現，全年營收 41.07 億元也創新高紀錄，年增 6.57%，瓦城指出，去年全年來客人次衝近 750 萬人次創新高，再加上持續展店，均推升業績成長。

瓦城至去年底總店數達 107 家，其中在台已達 100 家。瓦城表示，集團強勁的展店氣勢可望一路延續至 2018 年，尤其「上海資源運籌中心」已於去年第 4 季完成建置開始啟用，增添後勤的支援效率和效能，有利持續提升在中國展店的優勢。

而在台灣，瓦城計畫時時香台北首店將進駐信義區，大心也將持續以「百貨店中店」和「獨立店」雙軌並進，逐步深入區域商圈。

漢來美食 12 月合併營收 3.02 億元，月增 17.16%、年減 2.36%，全年營收 33.44 億元，年增 5.62%，年營收創高。

漢來美食說明，由於今年農曆年較去年晚了半個多月，尾牙的場次多集中在 1 月，因此，漢來兩館宴會廳 12 月營收與前一年同期相比，有部分遞延到下期，使單月營收略微衰退，實際上今年尾牙訂席狀況比去年成長了 6% 左右。

漢來美食於去年第 4 季一口氣開出 4 家餐廳，進入 2018 年後，名人坊台灣第 3 家分店即將於 1 月 26 日在新光三越中港店開幕，屆時旗下餐廳店數將達 40 家，在外食市場持續成長下，後市表現仍受到期待。