緹花網布＋電源線出貨貢獻強 百和興業-KY去年營收增逾兩成

百和興業 - KY(8404) 去年全年營收 42.41 億元，年增達 21.56%，而去年營收成長動能主要來自緹花網布新品應用、HomePod 電源線出貨貢獻，以及鬆緊帶與射出勾等產品的帶動。

百和興業 - KY 表示，今年在既有產品穩定成長，加上越南廠第二季新產線開出下，全年營收持續看升，有望再超越去年。百和興業 - KY 於 2015 年推出緹花網布，去年貢獻營收 1.2 億元，今年在越南廠緹花網布產線開出下，有望持續帶動集團銷量及整體毛利率。



另外，百和興業 - KY 去年 6 月切入蘋果 HomePod 供應鏈，並於第三季開始交貨，自去年 8 月起，每月皆穩定出貨 20 萬台，貢獻單月營收 1,200 萬元，目前蘋果佔公司營收比重約 1.7%，後續有望再擴大。去年 12 月單月營收 3.43 億元，年增 21.64%、月減 23.25%。



百和興業 - KY 去年營收佔比以織帶 40% 為最大宗、黏扣帶 32%、鬆緊帶 14%、射出鉤 11%，以及緹花網布 2.4%。



另外，受惠全球運動鞋銷量佳及新品需求攀升，台灣百和 (9938) 去年營收達 117.63 億元，年增 10.67%，營運表現不俗，今年世足賽題材加持，出貨力道有望增強，法人預估，百和今年營收可望再成長逾 15%。



百和去年 12 月營收 8.98 億元，月減 15.9%，年增 1.92%。



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