中國本土美妝品牌客戶下單猛 太和-KY去年營收創歷史新高

化妝品製造大廠太和 - KY(4136-TW) 公布 2017 年合併營收，達 13.32 億元，較 2016 年成長 12.2%，如果以功能性貨幣美元來看，年增率更達 19%，同創歷史新高紀錄。

太和 - KY 表示，2017 年以來致力調整產品及客戶結構，爭取與中國及國際知名美妝品牌長年非限定款訂單的合作機會，因此中國客戶的營收占比自 2016 年的 27.4% 明顯拉升至去年的 41.6%，也平衡了歷年上、下半年淡旺季營收表現差異較大的情況。

其中太和 - KY 去年 12 月營收達 1.23 億元，月增率 14%，年增率 26.9%，也是從去年 6 月以來，連續第 7 個月都站穩 1 億元大關。

太和 - KY 表示，去年 12 月營收主要受惠於出口業務 tarte 散粉、aii 眉膏、以及 Loreal 漸層腮紅、雙色眼影筆及四色眼影等，加上中國本土美妝品牌客戶蘇州綠葉、哎呀呀、廈門誠享也針對旗下多色口紅、氣墊 BB 霜、新年彩妝套組等彩妝產品持續拉貨所致。

展望 2018 年上半年，太和 - KY 表示，持續看好中國本土美妝品牌客戶下單力道仍是推升整體營運成長的引擎動能，並將積極同步推出新款 2018 春夏彩妝，涵蓋氣墊、唇釉、多色口紅等近百款產品，以及旗下最新科技專利產品 3D 蠟油眼影、眉粉眉膏、多色唇膏等彩妝產品，目標讓上半年整體營運能繳出優於去年同期的優異成長表現。