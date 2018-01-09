【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到南北韓上午在板門店舉行不對外公開的會談影響，帶動亞洲市場緊張情緒增溫，使得波動大幅上升，終場加權指數下跌 0.86 點，依然持續站穩 10900 點大關，而外資在現貨部分賣超 1.32 億，合計三大法人現貨淨買超 11.58 億。

《國際金融市場焦點分析》

今年即將在 FOMC 上擁有投票權的克利夫蘭 Fed 總裁 Mester 以及舊金山 Fed 總裁 Williams，先後於談話中展現鷹派立場，即使最新的非農就業數據疲弱，但兩位官員依舊對美國就業市場表示樂觀，同時稅改法案有助於推升經濟成長，美元因此獲得支撐，在歐元領跌下展開反彈；全球股市維持新年以來的多頭走勢，在企業第四季財報即將公布前，美股指數中 S&P500 及那斯達克再創收盤新高。

《國際商品市場焦點分析》

在上週五短暫拉回後，油價在週一重回多頭走勢，由於貝克休斯公司公布美國鑽井平台的活躍數量意外下降 5 個至上週的 742 個，使得市場樂觀看待原油供需條件改善，油價因此反彈持續於於兩年高點震盪；儘管美國最新非農就業數據疲弱，但也代表就業市場接近充分就業狀態，美元止住近期跌勢反彈，金價在連續 11 天走揚後，終於面臨獲利了結賣壓拉回。

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