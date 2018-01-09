東京 x 全機器人時代　「奇怪的飯店」 跟恐龍Check in才能入住 ·用機器人遙控才能睡覺

【撰文｜Lingling 圖片提供｜奇怪的飯店】

名稱就稱自己是「奇怪的飯店」，真的一點都不假，接待人員是兩隻可怕的迅猛龍，房間有專屬球狀機器人管家、路過時垃圾桶會對你眨眨眼、吃早餐還要穿梭過洞窟才能進入，仔細看，水族箱裡游動的魚也是假的… …

闖入《侏羅紀恐龍》電影睡一晚

日本東京迪士尼樂園附近以及西葛西地區有一棟飯店「奇怪的飯店」(変なホテル)，走進從外表看，跟其他飯店無異的飯店建築，門一打開奇怪旅程就正式展開：打開門有大暴龍張大嘴在看著客人，沒有服務生的影子，只有兩隻帶著禮帽搖頭晃腦的迅猛龍在等著遊客 Check in。這可不是在上演《侏羅紀恐龍》電影，而是真實地在日本東京發生著。

歡迎光臨，要拿到房卡先過恐龍這一關。

2015 年九州豪斯登堡旁，一間名為「奇怪的飯店」開幕後，全機器人服務的 AI 化飯店模式席捲全球眼光，更得到金氏世界紀錄的認可。而 2017 年在東京迪士尼樂園旁的「奇怪的飯店舞濱東京灣」更引起東京人的一陣熱潮旋風。其實這間店是日本大型旅行社 H.I.S 的傑作，目前已經展店四家，包含第一間長崎豪斯登堡、愛知縣拉格娜登堡、舞濱東京灣（迪士尼旁）以及 12 月才剛剛開幕的東京西葛西分店﹔而在未來，除正積極的拓點日本國內外，台灣也將會是首站設點的目標之一。

新開幕的西葛西分店也有兩隻完全不同的「服務生」等你來。

被恐龍指揮後才能進房

走入裡頭大暴龍眼愣愣的看著，櫃檯前兩隻張牙舞爪的迅猛龍揮舞著雙手，要一步步「指揮」遊客進行 Checkin，不會日文也不用擔心，接待恐龍提供日、英、中、韓四種語言可選擇，完全不用擔心語言問題。接著恐龍會逐一引導，讓遊客順利找尋出資料，並在一旁的機器刷卡付款後，便可順利獲得房卡。

聽從恐龍的指示，在機器刷卡付帳後，房卡才會出現。

當然，上樓前可別錯過好好巡禮一下超時空的飯店大廳，穿過對你眨眨眼的垃圾桶正督導著全館有沒有做好垃圾分類、撕牙裂嘴大暴龍可是 1:1 比例，飯店的一角正在流動著水的水族箱，裡頭正是活潑好動的機器紅鯉魚在搖頭晃腦，一切一切真實地上演著虛幻的情景，真的會讓人忍不住驚喊「好奇怪！」。

每間店都有不同的「迎賓」恐龍在等你。

舞濱東京灣店裡的一角，連水族箱裡都是機器魚。

超奇怪 TOP5

TOP1：跟接待恐龍聊聊天

想要入住當然得通過恐龍這一關，試著跟恐龍聊一聊，好好體會科技 AI 進化後的新體驗，怎樣才能順利獲得房卡。

TOP2：連玩樂也是機器到底

溫泉旅館有鄉土玩具、新式旅館則有販賣機，奇怪的旅館當然要與眾不同，擺上超多台扭蛋機，又怪又不奇怪。

TOP3：機器魚水族箱

飯店裡面陳設的水族箱，清澈水裡襯著綠水草， 悠遊自在的魚，靠近仔細瞧瞧，才會發現，這也是機器魚。

TOP4：房裡機器人管家等著

每間房裡有個小管家「Tapia」在服務，只要用說的，開關電視、電燈與空調，Tapia 都會服務你。

TOP5：垃圾桶也是機器人

以為只有看得見的恐龍才會動，沒想到走進電梯前，標榜著要好好做好資源分類的垃圾桶突然也對遊客眨了眨眼，提醒大家都要好好愛地球。

NEW OPEN

奇怪的飯店東京西葛西分店

東京都江戶川區西葛西 5-4-7

+86- 50-5894-3770

Check in 15:00∼24:00、Check out 12:00

www.hennnahotel.com/nishikasai/

奇怪的飯店舞濱東京灣

千葉縣浦安市富士見 5 丁目 3 番 20 號

+86-50-5894-3737

Check in 15:00∼24:00、Check out 12:00

所有資訊以商家公告為準，建議出發前再次確認

來源：《行遍天下》 2018 年 1 月

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