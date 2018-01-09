達人帶路探私房點　追拍船秘境無私公開 看大船入港

【撰文｜曹憶雯 攝影｜蔡孝如．曹憶雯】

港灣是船隻海上漂泊後的歇息站，不管晴雨，晨黃、夜晚，停泊著各種大船的基隆港永遠那麼有氣氛，無論從海洋廣場仰望大船；由白米甕炮台遠眺海上巨輪；或者居高臨下，從中正公園、KEELUNG 地標公園俯瞰郵輪入港，很浪漫，也很療癒。

土生土長的攝影玩家、文史工作者陳青松，從小在基隆港邊長大，欣賞大船入港已成為生活日常，他印象最深的是三十多年前，全球知名的豪華郵輪「伊莉莎白女王 2 號」(簡稱 QE2) 首次停泊基隆造成轟動，這次的美好回憶深深印在陳青松腦海，開啟他追著郵輪跑的動力。

基隆看船秘境多

基隆港是三面環山、一面臨海的天然良港，也是國際郵輪最愛的台灣停泊港口，這座口袋型的港口，分為東、西兩岸，目前基隆港務分公司規劃東岸 2、3、4 號碼頭為國際郵輪航線，西岸 2、3、4 號碼頭則為國內航線，當東岸船席客滿時，也提供國際郵輪靠泊。因此，觀賞郵輪最便捷地點就是火車經過的「海洋廣場」，另外，東岸的觀賞秘境包括：中正公園龍頭山、十八羅漢洞、四面佛，甚至和平島公園等處；而西岸山頭的基隆地標觀景台（KEELUNG 地標公園）、仙洞山頂的聖安宮、白米甕砲台、外木山等地，只要天氣晴朗，也能觀賞大船入港或是郵輪航行於外港的景色。然而，當地的玩家和攝影師最愛位於東西岸中央內陸的制高點「獅球嶺觀景台」，由此鳥瞰全市景觀，郵輪身影一覽無遺。

選對時間和地點

除了嚴選觀賞地點，時間和光線也很重要，計畫旅遊前務必上「基隆港務局分公司」生活資訊網查詢航程表，掌握各郵輪抵達日期、入港與離港時間、停靠碼頭，才能準確選擇觀景點，若想觀賞、拍攝大船入港，則要比船班時間提早 0.5 至 1 小時觀景台等待；若想欣賞完整的郵輪，船隻停靠東岸碼頭時，就在西岸等待，反之亦然，但此時拍照可能遇到逆光問題，可準備濾鏡或拍攝夕陽伴隨城市燈火的美景。

推薦１｜最健身的選擇

中正公園

中正公園堪稱基隆都市之肺，也是基隆新八景之首的「中正慈光」所在處，地標觀音像高高佇立於此，可禮佛、可運動，又能俯瞰市區港都之美；公園一隅的「龍頭山」擁有觀賞大船入港與郵輪轉身的完美角度，東西岸各碼頭一覽無遺；面向大港區內的「牛稠港」，又是鬧中取靜、靜中取幽的景點，郵輪進出盡收眼底。從東岸基港大樓 (搭乘郵輪之處) 健行到中正公園頂，大約 30 至 40 分鐘。

位置：基隆市中正區壽山路

推薦２｜最便捷的景點

海洋廣場

攝影愛好者的入門點，日夜皆可取景，郵輪進出一覽無遺，廣場右側兩層樓高的風帆觀景台，是絕佳休憩、看船之選；左側西岸的 1 號碼頭「微笑港灣」徒步區，基隆港務分公司近年已特闢遊客郵輪觀賞專區，可以近距離細看郵輪。

位置：基隆市仁愛 區忠一路

推薦３｜最浪漫的觀賞點

白米甕炮台

這處位在基隆港西邊、海拔 70 公尺高地上的砲台與堡壘，初建於荷蘭時代、日治時期重新修築，現今已被列為國家三級古蹟，兩側小山環繞，形成港口西岸最佳防禦線，可俯瞰基隆港外全景，現在是最佳約會景點，能遠眺大船行經基隆嶼，緩緩入港的美。

位置：基隆市中山區太白里光華路 37 巷

推薦４｜最開闊的觀賞點

獅球嶺觀景台

名聞遐邇的「獅球嶺砲台」所在地，地勢雄偉、視野遼闊，可居高臨下俯瞰中山高速公路的起迄點、俯瞰全港區與全市區，無論白天夜晚，都能欣賞大小船舶和豪華郵輪，入夜後更是拍攝基隆百萬夜景的絕佳景點。

位置：基隆市仁愛區獅球路

推薦５｜最美麗的觀看東岸點

KEELUNG 地標公園與聖安宮

觀賞東岸郵輪的最佳地點，首推基隆虎仔山上的地標觀景台「KEELUNG 地標公園」，其次是仙洞巖山頂的「聖安宮」，可以近觀ㄈ字型的港灣、港口貨櫃碼頭作業的情形、基隆火車站前的圓環廣場、海洋廣場，同時拍攝郵輪大集合，每當萬家燈火的夜景與郵輪的閃耀照明相互輝映，美到極點。

位置：

基隆市中山區中山一路 217 巷 95-1 號（地標公園）

基隆市中山區中山三路 111 巷 59 號（聖安宮）

來源：《行遍天下》 2018 年 1 月

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