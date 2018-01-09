台灣瀕絕特有種水社柳消失百年重返水社

台灣瀕臨滅絕的特有種植物「水社柳」，因早期在水社部落的日月潭畔被發現而得名，但是水庫完成後水位升高後消失，水社地區不再有「水社柳」蹤影。在因緣際會下，日管處與頭社青年農友王順瑜先生共同合作，將在水社地區種植 80 株水社柳，讓水社柳重返水社。不僅可以護岸固坡，也期盼未來遊客冬季到水社時，可以欣賞水社柳金黃色花穗美景。

（張文祿報導）

日月潭風景區管理處這次在日月潭頭社青農王先生的協助下，以傳統壓枝深植的「柳枝生態工法」，在日月潭水社梅荷園到九龍口間的自行車道沿線，種植 80 株水社柳，希望水社柳復育成功。

特生中心黃朝慶老師表示：水社柳早期在日月潭未築壩淹沒前應該有不少的植株，但現在卻消失了，幸好臨近頭社還保存少數原始種源，根據學者近十餘年來調查，野外數量也只剩二千株，而且面臨棲地消失、競爭等，如果不及時進行保育，將在地球上消失。

水社柳又名金柳、是台灣原生特有種。主要分布在台灣南投、宜蘭、屏東低海拔到 1500 公尺以下山區的濕地或池塘。水社柳相當稀有，野外成熟個體逐漸減少，林務局評估為「瀕臨絕滅」。水社柳植株高 3 到 7 公尺，雄花顏色黃色，雌花綠色。12 月到隔年 2 月是開花期，雄株的花苞吐出金黃色花穗，遠觀全株披滿金黃，所以又被稱為「金柳」。