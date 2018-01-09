經痛、經血量多，依體質進補才會順

諮詢／周宗翰（臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫師）

廖千慧（芊月堂中醫診所中醫師）

採訪整理／葉語容

現在人進補很方便，走進便利商店就能買到四物飲，但中醫師提醒，即使是像四物這麼普遍的補品，適合的人都不是很多，尤其是經血量過大或易血崩的人，可能患有婦科疾病，必須對飲食謹慎，不可自行進補。到底有經痛困擾的女性，該如何透過進補調理，來改善痛經體質呢？

小雯在生理期時常會經痛，她想到朋友曾熱情推薦「四物湯燉雞腿」，據說可讓經期變得「又順又舒暢」，於是這次生理期前，她嘗試進補，沒想到才吃了兩碗，隔天就直冒痘痘，接著頭脹、牙齦腫，簡直苦不堪言！過沒幾天，生理期來了，居然大血崩，每半小時就要換一片衛生棉，而且連續五天量都很大，讓她只好請假在家休息。有了這次經驗，小雯再也不敢亂吃補！不過，同樣一鍋四物湯燉雞腿，小雯的姐姐吃了，卻感覺「很舒服」。

所謂「痛則不通，通則不痛。」生理期時會經痛，說穿了就是氣血運行不順暢，只要能讓氣血通暢，痛經的問題就能改善或解除。而「進補」理論上是補自己體質的不足，讓子宮機能通暢，但很多人道聽塗說，亂試他人推薦的配方，最後補錯帶來更多麻煩，也可能越補越大洞！

每個人體質不同，適合的調理法也迥異，別以為冬季「有補總比沒補好」，補錯輕則火氣變大，重則使經血「束」起來、難以排出，有子宮內膜異常的人，甚至會發生血崩。所以了解體質很重要，如果經痛等不適症狀輕微的話，可參考本文來食療調整；但若症狀嚴重，請一定要就醫。

不是每種經痛

喝薑茶、食補都會好

大家以為經痛是「子宮寒」，事實上並非全部如此。臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫師周宗翰指出，並非每種經痛喝溫熱的薑茶都會好，經痛的原因可分成「實證」及「虛證」，前者是氣血瘀滯所致，後者則是氣血不足，兩者的共同點都是氣血不通，也就是說，經痛的原因常是過度瘀滯或過度虛弱。

其中，瘀滯應從「去瘀行氣」方面來改善，而氣血不足者，適量進補便能改善。民眾可根據經痛的症狀先推測自己的類型（詳見「常見經痛類型與治療原則」表格），但仍建議讓中醫師診斷體質，才能進一步對症下藥，不至於補錯傷身。

來源：《大家健康》 2018 年 1 月

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