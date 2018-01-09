【港股午評】大市終破三萬一 騰訊(00700-HK)內險報捷

港股今日終於升穿31000點，相信對此時刻投資已等待了很久，今次大市可以突破31000點，既有股王騰訊控股(00700-HK)的加持，亦有內險股及香港交易所(00388-HK)的共同努力。

恆生指數中午收市報31014點，升115點，國企指數中午收市報12274點，升39點，成交額為751.56億元。

騰訊今日再創新高，曾高見446元。回想上月初騰訊股價失守400元時，即時有投資者擔心騰訊股價會持續尋底。結果呢，在一個月後再創新高。在現階段騰訊股價仍有機會上揚，亦保持過去的說法，無需要考慮何謂高位。總之投資者認為自己持貨時覺得舒適，又或者目前並不急於套現，可以繼續持有。反之若投資者認為騰訊已到了高處不升寒之時，便可以考慮先行沽貨離場。其實投資是否可以取得更理想回報，取決於時機捕捉，與投資者本身心態。若投資者不急於沽貨離場，自然有機會可以「放長線釣大魚」。一般而言只要投資者心儀的對象屬持續增長型，投資者在入市後又不太急於出貨，往後取得理想回報機會自然大增。可是不少投資者習慣要在短時間內獲利，結果不斷短炒，最終因為涉及的交易成本足以拖低回報。

同時在買賣此等藍籌股時，投資者不應以孖展形式進行投資。當市況處於投資者預測的走勢時，利用槓桿可以增加投資回報。可是當市況走勢逆轉時，利用槓桿的投資者便有機會面臨更大的損失。真正導致投資者虧損大增，其實與槓桿操作有關，希望投資者減少以槓桿形式作出投資。

騰訊以外，內險及港交所亦為今日大市可以突破31000點的功臣，特別是內險股，隨著大行發表報告上調目標價後，多隻內險股上揚，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股半日升逾2%。在現階段內險股可以繼續留意。

醫藥股今早獲投資者支持，相關股份走勢相對波動，投資者不宜太輕率。

2018年1月9日中午12時47分

文﹕張偉倫

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