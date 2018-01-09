中國勒緊小額貸款 馬雲的消費貸ABS大業暫時喊卡

在中國政府逐步限制小額貸款的政策下，債券監管部門傳出停止審批不是具體購物貸款支持的 ABS(資產擔保債券) 銷售，使得向來稱霸 ABS 市場阿里巴巴 (BABA-US) 旗下的螞蟻金服新發行 ABS 的業務也緊急喊卡。

據《路透》報導，中國人民銀行多位官員已和螞蟻金服會面，討論螞蟻金服消費金融業務高槓桿的問題，在螞蟻金服降低槓桿水平之前，螞蟻金服新發行的消費貸款恐怕都難以過關。

螞蟻去年 ABS 達 2380 億人民幣

《彭博》報導，螞蟻金服 2017 年以消費貸款為後盾發行的 ABS 已達 2380 億元人民幣，但在 12 月以來，卻未有銷售新的 ABS。

螞蟻金服發行的 ABS 占中國市場的 1/3。(圖：彭博)

螞蟻金服先前申請發行數 10 億美元的 ABS 商品已經撤回，並表示，取消發行計畫主要是因 2017 年底融資情勢緊俏及債市定價上升，但對監管的新規定並未有所回應。

上海互聯網金融研究公司上海英訊科技分析師表示，如果監管部門未立下新規定，螞蟻金服的消費貸款將會無限制擴張，因為可以將大部分貸款都轉移到資產負債表上。在監管機關喊卡下，可以預見的是螞蟻金服今年的新消費貸款今年將會有明顯放緩。

穆迪駐香港高級副總裁 Jerome Cheng 表示，在去年年底發布的新限制規定影響下，中國無擔保現金貸市場可能在今年大幅萎縮，這一類資產支持的 ABS 也將隨之萎縮。

放貸金額高達 1 兆元人民幣的中國網路現金小額貸款行業，時而傳出驚人的高利率及不良貸款行為而飽受社會批評，引來監管機關高度關注。而阿里巴巴集團董事局主席馬雲旗下的螞蟻金服，在蓬勃發展的網路購物平台中，更是大量提供了從 iPhone 手機到吹風機的貸款。

螞蟻金服旗下微貸恐受衝擊

據《中新網》報導，螞蟻金服旗下 ABS 產品基礎資產主要涉及「花唄」和「借唄」的業務， 根據螞蟻金服的官方說法，花唄是螞蟻微貸提供的信用支付方法，是典型的消費信貸產品，可按照監管要求繼續開展業務。

至於螞蟻借唄是螞蟻商城推出用於個人消費的借貸服務，官方認為仍然是依託電商場景和支付寶 APP 的消費信貸類產品，在其實際發放貸款時，對個人借貸用途並沒有審核，難以明確認定為消費貸，有可能被監管機關認定為「現金貸」。