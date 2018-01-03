美國對中資收購審查趨嚴 螞蟻金服放棄收購速匯金

彭博社報導，由於未能獲得美國外國投資委員會批准，在中國業務龐大的螞蟻金服因此放棄收購美國匯款服務公司速匯金 (MoneyGram)。

這個負責從國安角度審查外國投資的委員會，在阻撓中國對美投資方面已顯得更加積極。根據 2 日的聯合聲明，提供理財、保險、信用檢查和消費貸款等服務的螞蟻金服與速匯金計畫在匯款和數位支付市場合作上，啟動新的戰略舉措。去年，螞蟻金服向速匯金提出了每股 18 美元現金的報價，交易價值達 12 億美元。



速匯金執行長 Alex Holmes 在聲明中表示：「自從我們在近一年前首次宣布與螞蟻金服的交易以來，地緣政治環境發生了相當大的變化。儘管我們盡了最大努力與美國政府合作，但現在看來，外國投資委員會顯然是不會批准這項合併交易。」



由馬雲所控制的螞蟻金服因其擬收購速匯金而面臨嚴格審查。螞蟻金服已多次向美國外國投資委員會重新提交併購方案，但都未能獲得該委員會首肯。

去年春天，有兩名美國眾議員表示此收購案將使中國能介入美國的金融基礎設施。議員表示若收購案過關，可能會使「惡意行為者」取得使用該服務的美國軍人及其眷屬的資料。



中國對美國企業的收購已經引發國會議員對國家安全發出警告。去年 9 月，美國總統川普亦阻擋了中資背景投資者對萊迪斯半導體的收購。



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