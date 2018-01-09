進補過頭，如何降火氣？

諮詢／楊素卿（臺北市立聯合醫院林森院區中醫針灸科主任）

林展弘（台北市中醫師公會理事長）

採訪整理／劉榮凱

立祥自從北上工作後，就很少回老家，最近母親特地北上，想要幫他好好補一補，沒想到吃完一大鍋補湯後，立祥隔天竟出現關節疼痛、便祕的症狀。

熱心的同事建議他去中藥店買「三黃粉」敷在患部，以便緩解疼痛。

立祥聽了不禁納悶：「三黃粉真有這麼神奇？」

現代人營養過剩，備受三高及各種慢性病困擾，但仍有很多人冬天容易手腳冰冷、常感冒，此時大多數的人都會覺得，只要補一下就好了！究竟三高患者及慢性病患者應如何進補？倘若進補後，出現火氣大、便祕、皮膚癢、痛風發作的情形時，又該怎麼做才能緩解呢？

假如三高、痛風及腎病等代謝性疾病患者想進補，臺北市立聯合醫院林森院區中醫針灸科主任楊素卿醫師提醒，要避免補過頭，以致藥性積在體內排不掉，反而造成身體負荷。台北市中醫師公會理事長林展弘表示，一般來說，藥膳火鍋並不會用很多藥材，但還是有藥性，吃了會全身發熱，所以熱性體質者還是會有燥熱的反應，或痔瘡發作、嘴巴破皮等不舒服的症狀出現。

慢性病患者想要進補，一定要隨時觀察身體的變化，了解身體各種反應代表的意義，再以涼補或溫補的茶飲、粥品或食材調理，讓身體不致在短期間內因積滯太多不良的物質而負擔過重。

簡單的上火可能只是長痘、嘴破、便祕、痔瘡出血，其中虛性體質者，誤補容易出現嘴巴破、聲帶水腫，痛風體質者誤補容易關節痛，溼熱體質者誤補容易皮膚癢，但如果心血管疾病患者補過頭，說不定就會腦中風或眼中風（眼底出血）導致失明。

楊素卿中醫師也提醒，補湯大多加薑、加酒，能溫通經絡祛寒，吃太多易嘴破或是拉肚子、皮膚癢，建議痛風、中風高危險群、膽囊炎患者、有失明風險者，淺嚐味道就好，不宜一下子吃太多；另外，三高患者吃補容易造成血壓飆高或痔瘡發作、肛門出血，最好也要節制分量。至於胃腸黏膜潰瘍的人，千萬不能喝加酒的補湯，否則潰瘍的情況可能加劇。

來源：《大家健康》 2018 年 1 月

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