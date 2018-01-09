微胖的老人，比瘦的老人更長壽？

諮詢／陳亮恭（臺北榮民總醫院高齡醫學中心主任）

黃彥鈞（臺大醫院北護分院復健科職能治療師）

採訪整理／葉語容

如果你還以為「老人瘦一點比較健康」，那可就大錯特錯！

因為醫學研究發現，微胖的老人比瘦的老人患病率更低，也更長壽！

近幾年肌少症漸被關注，老年人因機能衰退、疾病造成的加乘效果，成為「肌少症」好發族群。目前國際上已有共識，要提防肌少症這個疾病，但對於「肌少肥胖症」是好是壞，卻有不同的聲音。有些人認為老年人若「稍微肥胖」，反而對健康有益，但也有人說，肌肉量太少的瘦老人也易罹患糖尿病，這些說法是真的嗎？到底該怎麼判斷家中的老人健不健康？

健康的胖子

比不健康的瘦子更好

眾所周知「肥胖是慢性病的溫床」，它與多種慢性病之間有著惡性循環的關係，在老年人身上，又因為好發「肌肉量持續減少」的現象，更容易在「肌少、肥胖、慢性病」這三者間形成一種惡性循環，也就是慢性病（造成的慢性發炎）消耗掉蛋白質，會導致肌肉流失速度加快，而肌肉少用或量變少，多餘熱量就更容易囤積成脂肪，脂肪增加又會助長慢性病惡化，最後又讓肌肉功能持續下降……，這種循環現象會加快身體機能衰退的速度。

不過，臺北榮民總醫院高齡醫學中心主任陳亮恭指出，判斷成年人三高、代謝症候群與肥胖的 BMI 標準，並不能完全適用於老人身上。根據臺北市的老人健檢資料大數據分析顯示，BMI 在 18.5～35 間的高齡者（成人的合理標準為 18.5～24），整體死亡風險是較低的，而低於或高於這個數字的死亡率反而較高。這是因為老人的營養素攝取容易隨著年齡增加而減少，營養不良的風險會提升，雖然現在可能有代謝症候群，但營養狀態較好也可能成為死亡的保護因子。

陳亮恭解釋，學術研究多使用 BMI 數字來衡量，但此數字只用到身高與體重，並沒有細分體重是由多少肌肉量、內臟脂肪、皮下脂肪組成，其實「身體組成」才是關鍵。影響存活率的關鍵是「內臟脂肪」，內臟脂肪與心血管疾病的關連性大，而皮下脂肪則沒有直接關係。所以建議 65 歲以上老人的 BMI 數值若在 18.5～35 之間，「胖在皮下脂肪」不見得是壞事。不過，最理想的情況是沒有肌少症、肌肉量足夠，內臟脂肪未超標。他引用近期《Nature》雜誌的文章說：「健康的胖子，比不健康的瘦子更好。」

如果家中有 65 歲以上老人，該怎麼得到這些數值？一般民眾容易接觸到的體脂計準確度其實不高，但可測出估計值做為參考。在醫院，有些減重班或復健科有較為精確的電阻型體脂計，或者新型的 DXA 儀器，可得到比坊間更準確的數字。此外，也可參考健康檢查時，腹部超音波對於脂肪肝的判斷，也可以做內臟脂肪的判斷。不過，目測也可略知一二，圓滾滾的中廣身材通常是內臟脂肪肥胖，這對健康較不利。

來源：《大家健康》 2018 年 1 月

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