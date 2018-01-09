輝達DRIVE Xavier處理器本季送樣，由台積電12奈米代工

【財訊快報／李純君報導】在美國消費性電子展開幕前夕，繪圖晶片龍頭廠輝達（NVIDIA）召開全球記者會，執行長黃仁勳宣布，其 AI 人工智慧超級處理器 DRIVE Xavier 已在今年第一季送樣，今年內將採用在 NVIDIA DRIVE Pegasus 人工智慧運算平台中，並運用在 Level 5 全自駕計程車上，至於 Xavier 處理器，是由台積電 (2330)12 奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程投片產出的。黃仁勳表示，要將 AI 技術應用在駕駛經驗上，讓與 NVIDIA 在自駕車合作的超過 320 家企業或組織，能夠更快達成自駕車目標，Xavier 內含 90 億個電晶體，是目前業界最複雜的系統單晶片（SoC），內建 8 個客製化中央處理器核心，以及加入 512 個 Volta 繪圖處理器核心，是全新的深度學習加速器，也是電腦運算及 8K 超高解析度圖像運算處理器。



Xavier 是 NVIDIA DRIVE Pegasus 人工運算平台的關鍵，該平台是全球首款針對 Level 5 機器全自動駕駛所量身打造的超級電腦。而為了更快達到自駕車目標，NVIDIA 將推出智慧經驗軟體研發套件平台 DRIVE IX 及結合虛擬實境（VR）協作計畫 Holodesk 的擴增實境平台 DRIVE AR。



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