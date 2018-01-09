大陸兩座EG廠歲修，下游聚酯開工率高，激勵東聯、中纖上攻

【財訊快報／巫彩蓮報導】近期大陸 EG 期貨大漲 136 元人民幣，根據 Platts 資料顯示，每噸報價來到 7996 元人民幣 (約 998 美元)，儘管第一季為下游聚酯淡季，惟逸盛 PET 瓶裝粒、華欣材料 EG(乙二醇) 產線均在 1 月展開歲修，供應減少下，EG 可望供應平衡，激勵東聯 (1710) 跳空開高，勁揚迄 6%，股價來到 35.05 元，創下 2013 年 1 月中旬以來新高，而中纖 (1718) 跟進上攻，股價來到 11.4 元，亦為 2015 年 5 月中上旬以來新高。第一季即將進入大陸聚酯化纖業淡季，對於 EG 需求自然會減少，然而逸盛 PET 瓶裝粒、華欣材料化纖 EG 年產能各 50 萬噸產線，均在 1 月展開歲修，供應同步下降，加上國際油價走高到 60 美元，消弭市場觀望氣氛，農曆年落在 2 月中，目前大陸聚酯高檔不墜，平均開工仍有 9 成以上，下游布建庫存態度轉為積極，目前大陸東部沿海 EG 庫存為 46.1 萬噸。



大陸第一季 EG 可望供需平衡，加上期貨市場人為因素，推波助瀾下，EG 報價已經喊到 1 千美元，然而乙烯原料反映油價關係，報價漲升到 1400 美元，東聯、中纖利差表現，取決原料庫存水位。



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