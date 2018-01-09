還是忍不住出手了 胰島素商龍頭Novo向Ablynx提收購邀約

全球最大的胰島素製造商，丹麥藥廠 Novo Nordisk A/S (NVO-US) 最後還是忍不住出手併購了。

企業文化不太喜愛併購，而習慣把主力資金放在內部研發的 Novo，近日提出希望以 31 億美元價格，併購專注研發奈米抗體 (Nanobodies) 的比利時生技公司 Ablynx (ABLX-US)。(注：此併購案還未定案)

Novo 股價週一 (8 日) 收盤下滑 0.05% 來到 54.69 美元。

Novo 股價日線走勢圖

據 Novo 內部的訊息顯示，雖然過去十年來該公司併購規模不到 5 億美元，但去年剛上任的執行長 Lars Fruergaard Jorgensen 將開始大展身手，不會眼睜睜的看著勁敵們把市場上的明日之星，一個個拽入懷中。週一 (8 日) 此消息傳開後，Ablynx 股價週一收盤上漲 49.05% 來到 38.62 美元。

Ablynx 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Novo Nordisk 主要業務為治療糖尿病患者，但特殊血液藥物也佔了總業務量的五分之一。Ablynx 的新藥 caplacizumab 有機會治療血栓性血小板减少性紫癜 (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura，TTP)，一種微血管內發生血栓的疾病。

Ablynx 董事長 Peter Fellner 原為 Novo 的董事之一，週一 (8 日) 提出將辭去 Ablynx 董事長職位。

原本 Novo 欲以週五 (5 日) 股價 25.91 美元的 44% 溢價併購，因私下無法達成共識，便公開宣布收購事宜。

瑞士藥商羅氏 Roche (RHHBY-US) 單單上個月就花了 15 億美元併購生化商 Ignyta (RXDX-US)，而嬌生 (JNJ-US) 去年也花了 300 億美元併購瑞士生化公司 Actelion，吉利德 Gilead (GILD-US) 去年也以 119 億美元併購了 Kite Pharma，生物製藥產業的收購大戰已是越演越烈。