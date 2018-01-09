免疫療法，能治好肺癌嗎

諮詢／蔡俊明（臺北榮民總醫院腫瘤醫學部顧問醫師）

張晟瑜（亞東醫院胸腔內科主治醫師）

採訪整理／葉語容

根據統計，臺灣每年約有近萬人死於肺癌。

目前已知約有 92％的患者是屬於「非小細胞肺癌」，其中 4 成的人找不到適合的標靶藥物治療，好在「免疫療法」為治療帶來一絲曙光。

儘管健保署已經編列 12.7 億元免疫治療給付預算，但每個月要價 20 萬元的免疫療法，到底值不值得花？

民眾又該如何知道自己適不適合呢？

在癌症治療上，這兩年「免疫療法」這四個字出現得越來越頻繁，究竟，「免疫療法」是不是人人可用？倘若應用在國人死亡率最高的癌症──肺癌，治癒率又有多高？

免疫療法治肺癌

僅限「非小細胞癌」

臺北榮民總醫院腫瘤醫學部顧問醫師蔡俊明教授解釋，如果把啟動身體防衛機制的「免疫 T 細胞」，譬喻成一輛運作良好的消防車，這輛消防車要滅的「火」就是癌細胞。那麼癌細胞會「用各種方式」來癱瘓 T 細胞，讓身體的防禦功能無法順暢地消滅癌細胞。而免疫藥物的原理就是找出癌細胞癱瘓「免疫 T 細胞」的途徑，再予以治療，讓免疫系統「活化」後去攻擊癌細胞。

針對肺癌，目前在臺灣可用的免疫療法還不多，由於肺癌很難早期發現，更增加了治療的難度，因此「保疾伏」與「吉舒達」這兩款免疫療法藥物，便帶給肺癌病友不小的期待與希望。

蔡俊明教授說明，肺癌使用的「保疾伏」與「吉舒達」，其原理與 T 細胞裡的「PD1」這個結構有關。PD1 就像是消防車裡的煞車，原本的功能是避免 T 細胞過度活化，而誤傷了人體正常的細胞。不過，癌細胞狡猾地分泌了一種蛋白質「PD-L1」，「PD-L1」就像伸出一隻腳，一直踩住 PD1 這個煞車，讓消防車無法前往火場滅火，所以免疫功能就失靈了，無法對癌細胞進行攻擊。

來源：《大家健康》 2018 年 1 月

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