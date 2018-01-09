購買中藥材牢記７步驟，避免吃補變吃毒

諮詢／周宗翰（臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫師）

廖千慧（芊月堂中醫診所中醫師）

採訪整理／葉語容

瞄準輕熟女和單身族，許多中藥店都推出中藥便利包，標榜製作簡單、方便，又兼具養生配方。

但中醫師提醒，中藥材的保存環境太潮濕、太乾燥都不好，而「配好的」便利包，因為運送過程、儲存條件不一定夠理想，藥材可能已產生變化，建議民眾可根據 7 個步驟選購中藥材！

中藥材是經過乾燥處理的「熟食」，所以在運送、保存過程中，如何保持乾燥很重要，潮濕的環境可能會使藥材發霉或變質，倘若吃下肚，易形成慢性毒害。若不想「吃補變吃毒」，中醫師提醒注意以下細節：

購買時，請認明

行政院衛生署合法執照

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫師周宗翰，兼具中藥藥師資格，同時也是中醫師全國聯合會中醫藥檢測委員，他說，衛福部實施「中藥材邊境查驗制度」，因此臺灣市面上流通的中藥相對安全，建議到掛有「行政院衛生署核准合法中藥商」的店家購買，較有保障，廠商會從產地、製作及運送過程全程把關。不要隨意購買來源不明的藥材，安全的藥材一定有完整的外包裝，標示廠商名稱、製造履歷、有效期限等資訊，散裝的中藥材風險相對較高。

除了進口時就抽檢之外，有些藥食同源的中藥材，像是蓮子、百合、山藥、菊花等，進口時會被當成食品抽檢，以上兩種抽檢，涵蓋市面上約 6 成的中藥材。此外，各衛生局還會針對零售業者進行隨機抽檢。

來源：《大家健康》 2018 年 1 月

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