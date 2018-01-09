乳癌防治基金會董事長張金堅》乳癌防治是畢生志業

採訪／楊育浩 文／張郁梵 攝影／許文星

今年 71 歲的張金堅，從事醫療工作已經四十多年，治療過的乳癌病患超過上萬名，是「國寶級」的乳癌權威。他在 1996 年成立乳癌防治基金會，希望能幫助病人防患於未然。如今，即便早已過耳順之年，他依舊沒有放棄自己最熱愛的外科工作。近年更成為咖啡達人，從醫學的角度教民眾喝咖啡，問他什麼時候要退休？他露出招牌的耿直笑容，堅定地說：「要看病人看到倒下來為止。」

約定的採訪時間已到，安靜的會議室外傳來一陣急促的腳步聲，沒多久只見張金堅提著一個塑膠袋，匆匆忙忙走進來，見到我們先是微笑地打招呼，接著一臉抱歉地說：「不好意思！早上剛開完一台刀，來不及吃早餐，可以讓我休息一下，先吃嗎？」語畢，便看他拿出塑膠袋裡的三明治和豆漿。沒有奢華的早餐，也沒有教授的威嚴架式，這就是張金堅，一位和善又不失溫暖的長輩。

曾獲頒「台灣癌症醫療終身成就獎」、「台灣醫療典範獎」、「癌症醫學終身成就獎」，張金堅不僅是台大臨床醫學研究所第一位外科醫學博士，也曾是台大外科部最年輕的主任。沒有顯赫的家世背景，頭銜卻多到數不清，他總是勉勵自己把吃苦當吃補，用樂觀的態度面對逆境，再以靈活的頭腦扭轉劣勢。

窮則變，變則通

貧困的童年造就不平凡

童年的回憶對張金堅來說，只有「窮」可以形容。張金堅在家排行老五，上面有三個哥哥、一個姊姊，下面還有一個妹妹。一家八口全仰賴父親在鐵路局賺取的薪水過活，偶爾還要幫父母一起賣西瓜，貼補家用。

因為窮，張金堅小時候穿的衣服總是破了又補，補了又破，等到正面破爛到不行了，再反過來繼續穿。鞋子永遠不會買合腳的，「一開始買回來很大雙，我們會在鞋子前面塞報紙，這樣才可以多穿幾年。」下雨時，還會把鞋子抱在懷裡，赤腳走路，就是怕鞋子淋濕。

雖然年少生活過得很辛苦，但張金堅並不因此自卑或故步自封，反而養成他機靈、敏銳的思維。他笑說，「小時候會耍小聰明，以前老師會體罰學生，在學校被打了，回家也不敢跟爸媽說，否則又會再被打一次。所以，我都會在褲子裡面多包幾層布，這樣老師打起來比較不會痛！」

物理考不好就教物理吧！

面對逆境，學會逆向思考

張金堅青春無憂的中學生活，在發現父親生病的那一刻開始蒙上陰影。因為父親罹患的是開放性肺結核，有傳染性，因此被送到彰化八卦山的療養所強制隔離。等到病情穩定，離開療養院後，父親也不能回家，只能另外租房子給他單獨居住，子女輪流送飯給他吃，陪他聊天。

張金堅記得，父親當時很怨嘆：「你們怎麼把我關在這裡？」並語重心長的對他說：「如果你當醫師，或許就能治好我的病。」只可惜大學聯考時，張金堅考上的卻是台大電機系。

「我永遠忘不了，那年台大醫學系最低錄取分數是 414 分，而我的總分是 413 分。」張金堅認為，這一分之差，主要是因為物理考的比較差。於是，他決定重考。通常要重考的人都會休學補習，但張金堅沒有。因為沒有十足的把握能考進台大醫科，「我想說萬一考不上醫科，直接讀電機系也不錯！」

為了賺取生活費，張金堅拿定主意當家教，不像一般人選擇教自己強項的科目，腦筋動得快的他反其道而行，「想說物理最差，那就來教物理，可以賺錢，還可以逼自己複習。」他笑說，還好沒有誤人子弟，那個學生成績還不錯。

皇天不負苦心人，隔年，張金堅以第四名的成績考上台大醫學系，如願成為台大醫科的新鮮人。可惜的是，在肺結核和糖尿病雙重折磨下，父親在 58 歲那年不幸辭世。雖然沒能來得及看到兒子成為醫師，但起碼看到他考上醫科，是張金堅最大的安慰。

創立跨科別的醫學會

走出象牙塔為更多人服務

因為父親的肺結核而立志當醫師的張金堅，最初是想成為內科醫師。為此，他曾在大四那年跟著曾文賓教授一起進行高血壓的社區研究，還主動提出要去血液科當免費的實習生，學習如何看血液標本。一直到大七那年，到醫院擔任實習醫師後，才開始對外科醫師乾淨俐落的技巧、刀到病除的手術感興趣。

一般外科的領域很廣，在那個年代，「肝癌」和「胃癌」是最熱門的項目，但在恩師陳楷模教授的引領下，張金堅卻沉浸於乳房外科和大腸直腸外科的領域。沒想到當時最冷門的科別，現在卻是最搶手、病人最多的──腸癌是國人發生率最高的癌症，乳癌則連續多年蟬聯婦癌之首。

雖然在台大的教學、研究和臨床服務工作讓人忙得暈頭轉向，但張金堅對衛教工作卻始終充滿熱忱。受到陳楷模教授創立的乳癌病友團體「真善美俱樂部」啟發，張金堅先後成立「財團法人乳癌防治基金會」與「中華民國玫瑰之友（造口）關愛協會」，並創立「台灣乳房醫學會」、「台灣血管新生學會」以及「台灣大腸直腸醫學會」。

之所以想在病友團體之外，積極成立醫學會，正是因為早期，台灣還沒有乳癌的學術性學會。張金堅強調，通常外科醫學會成員都是外科醫師，內科醫學會成員也都是內科醫師，但乳房醫學會很特殊、是跨科的，包含負責開刀的外科醫師、負責化療的腫瘤內科醫師、還有病理科醫師、整型外科醫師等。

從支持病人的角度出發的乳癌防治基金會，和從學術角度成立的乳房醫學會，創立時間只間隔不到一年，就是希望病友不論是在生理、還是心理層面都能獲得妥善照顧。如今，乳癌防治基金會已走過二十個年頭，除了定期舉辦衛教宣導活動外，還組了一個真愛合唱團，邀請病友透過唱歌來釋放壓力。

從白袍醫師到咖啡癡

卸下主任和院長光環後，張金堅的生活依然忙碌，不過在看診、開刀的工作以外，還會花時間經營自己的興趣。受到太太影響，他開始種花、種草，住家樓上美麗的空中花園，正是夫妻倆的休閒園地。除了拈花惹草，張金堅還迷上喝咖啡，和蔡崇煌醫師合作出版的《癮咖啡研究室》，正是他研讀了近五百篇期刊論文後的精心傑作。

愛咖啡成癡的張金堅近幾年除了拜訪台灣種植咖啡豆、沖泡咖啡的專家，還走訪世界各地的咖啡原產地，甚至在臉書成立了「張金堅咖啡研究室」粉絲團，和大家一起分享飲咖啡的樂趣。年過七十的他談起自己熱衷的事物，興奮得如同拿到新玩具的小男孩，也許就是這樣一顆年輕的赤子之心，讓他對新事物永遠保持強烈的好奇心和求知欲，永遠有用不完的精力與活力。

就像採訪進入尾聲時，他還不忘開玩笑說：「我雖然已經 71 歲了！但不要把我寫得太老喔！我還要看病人呢！」如果說每個人來到這世上都是身負使命的話，那「推動乳癌防治」或許就是張金堅的使命！

來源：《大家健康》 2018 年 1 月

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