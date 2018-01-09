騰訊(00700-HK)ADR又創紀錄 港交所(00388-HK)繼續火

美股標指及納指齊創收市新高，道指收跌12.94點，跌幅0.05%，結束之前連續四個交易日創收盤紀錄的表現。港股ADR指數按比例計算，收報31,035點，升135點或0.44%。

自從開展招股以來，頂著騰訊(00700-HK)主席馬化騰光環的跨年新股希瑪眼科一炮走紅，截至公開認購最後期限(1月8日)，希瑪眼科(03309-HK)IPO公開發售獲得至少1557倍超額認購，成為十一年以來香港股市市值5000萬美元及以上新股中最火爆的新股。騰訊控股在ADR那一邊繼續被追捧，該股ADR收報441.66元，較港收市升3.06元，已超越正股的紀錄高位(439.6元)。

香港特首林鄭邀阿里巴巴來港上市，阿里巴巴集團董事局主席馬雲回應，將認真考慮。若更多新經濟股來港上市，將利好港交所(00388-HK)股價，港交所ADR收報263.34元，較港收市升1.34元。

匯豐控股(00005-HK)ADR收報80.92元，較港收市升0.42元；中人壽(02628-HK)ADR收報24.42元，較港收市升0.07元。

油股表現靠穩，中石油(00857-HK)ADR收報5.82元，較港收市升0.06元；中海油(00883-HK)ADR收報12.06元，較港收市升0.06元。

中移動(00941-HK)ADR收報78.71元，較港收市升0.71元；聯通(00762-HK)ADR收報11.04元，較港收市升0.12元；中電信(00728)ADR收報3.79元，較港收市升0.05元。



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