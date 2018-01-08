2017年全球債務已達233萬億美元 平均每人負債3萬

國際金融研究所(IIF)1月4日發布的最新數據顯示，2017年三季度末，全球債務升至紀錄新高233萬億美元。其中政府債務63萬億美元、金融部門債務58萬億、非金融部門債務68萬億，以及家庭部門債務44萬億美元。僅在過去9個月，全球債務增加16萬億美元。

國際金融研究所 (IIF) 近期發布的最新數據顯示，全球債務繼續大幅上漲。

此前，IIF數據顯示，截至2016年底，全球債務創曆史新高，為217萬億美元，超過全球GDP的327%，比過去的十年上漲超過50萬億美元。按全球70人口計算，平均每個地球人所分攤到的債務都達到了3萬美元，約合20萬人民币。

2018年1月4日，IIF發布的最新數據顯示，2017年三季度末，全球債務升至紀錄新高233萬億美元。其中政府債務63萬億美元、金融部門債務58萬億、非金融部門債務68萬億，以及家庭部門債務44萬億美元。僅在過去9個月，全球債務增加16萬億美元。

根據IIF，加拿大、法國、香港、韓國、瑞士和土耳其的私人非金融部門債務達到空前高位。

然而，多虧了中國政府打壓影子銀行，盡管全球債務升至紀錄新高，債務占GDP的比重連續第4個季度下降。目前，全球債務占GDP比重接近318%，比2017年一季度創下的高位下跌近10%。

在年度報告中，IIF指出，“多個因素促成了這一比重的下降，包括全球同步超出預期潛力的增長、以及各國為防止債務過度增長所作的努力。”

盡管全球GDP享受了一段加速增長時期，這或許很快結束，即便債務水平持續上漲。與此同時，鑒于對高負債公司和政府償債能力的擔憂，債務的累積將阻止央行試圖加息。

在談及利率時，IIF表示，在預測師多年降低其年底利率預測後，2018年將成為預測師多年來預測利率反彈的第一年。或許今年“專家們”終于可以正确一回了。

來源：匯通網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)