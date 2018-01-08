港交所(00388-HK)李小加：擬建議撤銷股票印花稅

港交所(00388-HK)希望提高香港市場的競爭力，正研究各個方案，以便利投資者交易，並讓交易更具成本效益。港交所行政總裁李小加接受彭博訪問時表示，正考慮推出多項措施，以提高港股成交量，包括計劃建議撤銷股票印花稅。

李小加指出，港交所擬簡化部分使用抵押品的管理規定，以及取消或下調股票印花稅等，以促進港股成交。不過，一些措施須先得到證監會及政府批準方能實行。

早在2017年10月份就有消息稱港交所考慮要求政府下調印花稅，這是對征稅評估的一部分。當時針對這一說法，香港交易所發言人表示，港交所經常與監管機構和政府就影響香港市場的政策事宜進行磋商，但她對解決印花稅問題的具體計劃不予置評。

香港財經事務及庫務局發言人表示，印花稅是政府穩定的收入來源，任何下調或取消印花稅的建議都需要審慎評估。

當時機構也紛紛發表評論表示短期減股票印花稅機會不大，因香港稅基窄，股票印花稅是港府主要收入來源之一。當時李小加也表示印花稅是政府重要收入來源，相信不會輕易改變。

港交所亦一直有就市場交易成本問題與政府討論，未有放棄。但印花稅是政府重要收入來源，港交所明白任何調整均須審慎考慮，亦理解政府現時沒有計劃改變印花稅收。

此外，港交所亦正考慮以早期試點計劃，在部分新產品推出時，向市場提供回傭。雖然此做法在美國等先進市場甚為普遍，但本港證監會目前仍禁止提供回傭。證監會發言人表示，當港交所遞交建議後會作出檢討。港交所發言人則稱，有關詳情將適時公布。

股票印花稅是本港的股票買賣的交易費用之一，股票轉讓時，買賣雙方均須分別繳納每宗交易金額0.1%的股票印花稅。去年10月，市傳曾傳出港交所擬要求政府取消或下調股票印花稅，包括要求與內地印花稅一致。中國現時只會向其中一方收取成交金額0.1%的費用，而經常買賣的債券及基金更免收印花稅。不過，李小加其後否認有關傳聞，政府亦隨即表示未有檢討股票印花稅的計劃。

港股向歷史高位進發、大市成交旺盛，以及有傳小米年底來港上市，均利好港交所近日股價，今天以高位262元收市，創2015年7月以來新高，升3.48%。

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