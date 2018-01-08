吉利汽車(00175-HK)12月總銷量同比增42%至153625部

吉利汽車(00175-HK)公布，集團于2017年12月的總銷量創另一曆史新高達153,625部，較去年同期增長約42%及較2017年11月增長約9%。集團2017年12月的出口量按年減少76%至329部。于2017年12月，集團于中國市場的總銷量為153,296部(包含集團擁有50%權益的合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量)，較去年同期增長約43%。2017年的總銷量為1,247,116部，較去年同期增長約63%，并超越集團2017年經修訂全年銷量目标110萬部。

于2017年12月，集團「新帝豪」車型及「遠景」轎車的銷量分别為25,074部及14,524 部。于2017年12月，集團于2016年推出所有4款新車型維持高銷量水平，其中3款新車型于月内錄得單月銷量紀錄新高：集團運動型多用途車型「Geely Boyue」(吉利博越)的銷量為31,205部;集團首款跨界運動型多用途車型「Emgrand GS」(帝豪GS)的銷量為18,850部;而集團新一代A+級轎車車型「Emgrand GL」(帝豪GL)的銷量為14,088部。集團新運動型多用途車型「Vision SUV」(遠景SUV)的銷量為14,610部。

于2017年12月，集團「領克01」車型的銷量為6,012部。到目前為止，收到「領克 01」的銷售訂單已較管理層預期為佳。

董事會將集團于2018年的銷量目标定為158萬部(包含領克品牌汽車的銷量目标)，較2017年增長約27%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)