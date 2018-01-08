敦泰子公司敦捷 推螢幕下指紋解鎖方案

IC 設計廠敦泰 (3545-TW) 今(8)日宣布，子公司敦捷光電發表全球第一個能在 LCD 與 OLED 面板上實現螢幕下指紋解鎖的解決方案，可支援螢幕下多點指紋辨識功能，突破現有技術瓶頸，挑戰成為手機產業中最廣泛的開機解鎖方案。

敦泰長期專注人機介面技術開發，2017 年全力推廣驅動與觸控整合型晶片 (IDC)，使手機面板尺寸由 16:9 進化到 18:9，甚至到 20:9，讓全螢幕智慧型手機時代加速來臨。

因應這樣的趨勢，敦泰規劃 2018 年推出顯示螢幕下感測產品，讓全屏手機具備更多樣化功能，預計 2018 年仍將有 10 億支以上的手機，採用 LCD 面板，而敦泰所推的技術，可以支援 OLED 及 LCD 面板，此技術有可能成為手機產業中最為廣泛使用的開機解鎖方案。

除屏下指紋解鎖，敦捷光電也發表另一技術，可在智慧型手機上實現非侵入式血糖監測，讓使用者在無刺針痛苦下，輕鬆以手機作血糖量測的裝置，應用了前瞻生理量測演算法、人工智能學習技術、以及超過 160 多項光機電感測專利。

敦泰強調，智慧型手機成長已進入成熟期，目前創新規格雖然持續推出，但

能讓消費者有感的創新價值仍有待開發，敦捷光電推出的新技術，將有機會推升市場熱度回溫。