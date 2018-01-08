〈日圓狂貶〉有機會續貶見到0.25 專家教你換匯兩個技巧鎖住最佳匯率

日圓持續走貶，今 (8) 日日圓兌新台幣來到 0.2605 元附近，續創 2015 年 8 月中以來新低，專家認為，日圓持續貶值機率高，有機會見到 0.25，建議民眾不要急著換匯，若要換匯應把握「日圓升換現金，日圓貶改刷卡」 2 大訣竅，有機會鎖住最佳匯率。

針對日圓走貶，台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，有兩個原因，包括第一，日本央行行長黑田東彥任期將於 4 月屆滿，市場普遍認為，日本首相安倍晉三讓黑田東彥續任的可能性高，預期貨幣寬鬆政策將延續，日圓持續走貶；第二，美國和南韓釋出善意，重啟對話讓朝鮮半島緊張局勢稍微趨緩，避險貨幣日圓需求降溫，也造成日圓走貶。

整體來看，陳有忠認為，日圓將持續走貶至 2 月中旬，若農曆年前有出國計畫的民眾，不用急著提前換匯，在出國前一刻再換匯即可。

至於換匯技巧部分，Money101.com.tw 行銷公關副理呂芝穎表示，以目前日圓走貶趨勢來看，出國用刷卡較划算，一部分是因刷卡有現金回饋，再來國外刷卡消費是以入帳日當日匯率結匯，通常入帳日為消費日後數天，也就是說，今天的消費會在數日後結算匯率，日圓走貶時，消費者可以用更少的錢繳信用卡帳單。

信用卡挑選部分，由於國外刷卡皆會被收取 1.5% 海外交易手續費，可以選擇有免收手續費或是海外消費現金回饋率高於 1.5% 的信用卡。

另一方面，若是日圓為走升趨勢，則建議直接換現鈔。目前換外幣的管道包括臨櫃換匯、外幣 ATM 領日鈔、外幣帳戶線上換匯日後再提領等方式，呂芝穎建議，到臨櫃換鈔不見得划算，用外幣 ATM 換日鈔會有匯率優惠，反而更便宜。

若匯率走勢民眾無法精準判斷，呂芝穎說，最簡單的方法，就是趁相對低點時，分批買入日圓，來平均分攤購入外幣的成本。