中磊寬頻出貨創高 2017年營收386億元同寫新猷

網通設備廠中磊 (5388-TW) 公布 12 月營收，達 34.9 億元，月減 1.5%，去年全年營收達 386 億元，較 2016 年成長 5%，再創歷史新高，也是連續 4 年改寫新高紀錄。中磊表示，去年寬頻設備出貨衝高到 3300 萬台，為歷史新高，推升營收表現，顯示物聯網技術布局已逐步見到成效。

中磊去年 12 月營收略受盤點因素影響，降到 34.9 億元，月減 1.5%，年增則為 11.7%；累計第 4 季營收 104.5 億元，略低於第 3 季的 105 億元，但年增率則達 14%，也是單季營收次高。

中磊表示，2017 年受惠數位匯流市場趨勢，帶動寬頻設備加速升級至超寬頻 G 世代 (Gigabit) ，公司主力產品包括光纖級接取設備、整合型 IAD 產品、商用網通設備及物聯網應用等出貨暢旺。

中磊指出，公司也積極拓展全球營運版圖，包括在泛歐洲地區、新興市場均有斬獲，電信市佔率持續提升。

展望今年整體景氣，中磊表示，維持樂觀看法，面對 5G 行動寬頻新紀元來臨，人工智慧及物聯網等新興應用領域蓬勃發展，系統整合能力更形重要，這是公司深耕領域，也領先推出高附加價值產品，包括雲端物聯網、車聯網、智慧能源管理、智能醫療、LPWA 低功耗廣域網路解決方案、小型基地台等應用。

此外，中磊表示，公司也積極參與國際通訊大展，包括本周於美國拉斯維加斯舉行的 CES 消費電子展，以及下月於西班牙巴塞隆納登場的 MWC 全球行動通訊大會等，都會與全球電信大廠進行深度技術交流。

中磊日 K 線圖