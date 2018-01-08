【日盛投顧】指數再創新高

◆盤勢分析

1. 周一在美國股市創新高，但因蘋概權值股 3008 大立光重挫 6% 的影響，開盤後指數走勢略顯蹣跚，惟隨即在金融、鋼鐵、水泥等非電族群發揮撐盤力道，終場指數小漲 35.95 點，漲幅 0.33%，收在 10,915.75 點，再創波段新高，成交金額為 1,370.7 億元。OTC 指數創高後拉回，收盤下跌 0.23%。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：近期台股沿著五日線上揚，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：近日成交量能略有不足，若多頭延續仍須補量。

(3) 技術指標：9 日 KD 值進入高檔，MACD 柱狀體零軸之上持續翻揚，技術面維持偏強態勢。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 59.4 億元；外資 + 50.1 億元、投信 + 9.44 億元、自營 -.013 億元。

3. 選股方向可留意 IC 設計、被動元件、原物料、生技、中概收成等個股。

電子暫時熄火，資金轉戰原物料、金融

1. 電子類股

(1) 銅箔基板：

龍頭廠商建滔化工調漲產品價格，帶動國內銅箔基板廠商 6213 聯茂、6274 台燿、8358 金居周一股價表現強勢。

(2)CES 概念：

搶在 CES 展前 2353 宏碁推出全球最薄與電競相關筆電，股價提前上漲。此外，2376 技嘉轉型電競，外資法人持續買超，股價持續轉強。

2. 非電子類股 (漲價、低基期)

(1) 水泥、鋼鐵、塑化：

中國大陸水泥報價走揚，加上類股股價基期偏低，1101 台泥、1102 亞泥、1103 嘉泥延續上周五強勢，股價出量再創波段新高，由於中國去產能、環保，一帶一路支撐水泥價格。

(2) 鋼鐵：

2027 大成、8415 大國鋼挾鎳價上漲與美國減稅雙利多，股價再創波段新高，帶動 2002 中鋼、2014 中鴻普遍上漲。

(3) 塑化：

上周五大泛用塑脂普遍上揚，1301 台塑、1312 國喬、1326 台化、1710 東聯股價走勢相對亮眼。

(4) 金融：

短線台股漲多，部分避險資金進駐與外資連買數日，2891 中信金、2890 永豐金、2884 玉山金、2886 兆豐金股價再創波段新高。