海鮮價? 傳小米估值一個月倍升至2000億美元!

小米估值如海鮮價? 1月8日再傳出小米計劃上市的消息，這次真的不得了，報稱小米估值達2000億美元水平，也獲得了投資銀行的認可；要知道於12月份，才有報導指小米以1000億美元為上市目標!

這個月小米夠竟發生了甚麼翻天覆地的變化，可以讓估值大變身? 真有點讓人摸不著頭腦。阿里巴己2014年上市時的市值，也只是1690億美元。

據內地媒體引述接近小米高層人士消息，小米創始人兼CEO 雷軍於2017年11月與投行接觸，有意於2018年底在香港上市；而小米高達2000億美元的估計受到了投行的認可。

小米曾向銀行業界透露，2017年收入約170億至180億美元，銀行界預測純利最少達10億美元；亦有報導指小米單是2017年第三季度，淨利潤超過4億美元，同比增長130%。走平價市場的小米，淨利潤率也達5.9%。而手機品牌檔次較高的華為，淨利潤率亦只約7.1%，而三星的科技及移動通訊業務淨利潤率則為10.8%。

2017年為小米翻身之年。據IDC統計，於2017年第三季小米於全球智能手機市場佔有率，增長近乎一倍至7.4%；為小米上市創造了良好環境。2018年伊始，小米拓展海外市場亦迎來喜訊。1月6日雷軍便透過微博發佈了「感謝越南米粉」的訊息。當天第一家小米授權店在越南胡志明市開業，場面火爆，當地凌晨4點門店外便開始出現人龍，盛況媲美蘋果新店開幕! 除東南亞，小米拓展印度市場也取得觸目成績，於短短3年時間，便登上了全球第二大手機市場印度的一哥寶座。

海外市場急速發展，可以支撐小米2000億美元的估值嗎?

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