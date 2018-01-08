中國發改委：支援有條件煤炭企業實施兼併重組 發展煤電聯營

路透報導，中國國家發展和改革委員會等部委 5 日發文表示，支援有條件的煤炭企業之間實施兼併重組，發展煤電聯營，支援煤炭與煤化工企業及其他關聯產業企業兼併重組，通過兼併重組推動過剩產能退出。

發改委官網刊登的關於進一步推進煤炭企業兼併重組轉型升級的意見表示，通過兼併重組，實現煤炭企業平均規模明顯擴大，中低水準煤礦數量明顯減少，上下游產業融合度顯著提高，經濟活力得到增強，產業格局得到優化。



到 2020 年底，爭取在全國形成若干個具有較強國際競爭力的億噸級特大型煤炭企業集團，發展和培育一批現代化煤炭企業集團。



意見提出，推進中央專業煤炭企業重組其他涉煤中央企業所屬煤礦，實現專業煤炭企業做強做優做大。鼓勵各級國資監管機構設立資產管理專業平臺公司，通過資產移交等方式，對國有企業開辦煤礦業務進行整合。支援煤炭企業由單一生產型企業向生產服務型企業轉變，加快專業化公司建設，推動煤炭產業邁向中高端。



支援煤炭、電力企業通過實施兼併重組，採取出資購買、控股參股等方式，積極發展煤電聯營。結合電煤運輸格局，以中東部地區為重點，推進電煤購銷關係長期穩定且科學合理的相關煤炭、電力企業開展聯營。支持大型發電企業對煤炭企業實施重組，提高能源供應安全保障水準。



同時，鼓勵煤炭與煤化工企業根據市場需要出發實施兼併重組，有序發展現代煤化工，促進煤炭就地轉化，發展高科技含量、高附加值產品。實現煤炭原料上下游產業的有機融合，增強產業相互帶動作用。



允許資源不相鄰的煤礦異地減量重組，重組後資源分期開發，保留煤礦退出前不得開採被重組煤礦剩餘煤炭資源，重組主體企業做出分期開發承諾。並通過兼併重組加快 “僵屍企業” 處置，對於產能落後、不符合產業政策的“僵屍企業”，堅決停止各種不合理補貼，強化環保、能耗、品質、安全等執法約束，加快退出。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』