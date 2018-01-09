【大華銀投信】清淡中走揚 標普納指再續新高

◆ 國際股市

週一美股漲多跌少，僅道瓊下跌，標普與那斯達克再創新高，經濟數據清淡，投資人靜待本週五即將開跑的企業財報。值得一提的是美元指數反彈 0.44%，反映了上週末聯準會官員的發言，克里夫蘭聯儲主席 Mester 表示，預計美國經濟將有強勁的表現，促使美聯儲有理由在今年加息四次，舊金山聯儲主席 Williams 則表示，美聯儲今年應該會加息三次，原因是減稅政策將對經濟形成提振。

◆ 每日一圖

本週 2017Q4 美股財報週即將開跑，一如以往將由大型金融股率先揭開序幕，本週五美股盤前摩根大通、富國銀行、PNC 金融集團將公布截至去年 12 月底的新一季財報 (參閱表一)。川普稅改通過後，銀行股將是企業稅率下滑至 21% 受惠最多的行業，不過近期許多大型銀行紛紛跳出來表示，減稅將導致公司資產負債表上的遞延所得稅資產(DTA) 面對一次性減計 (關於遞延所得稅資產請參照左下角範例說明)，導致 2017Q4 獲利可能由盈轉虧，根據 S&P Capital 的統計，截至 2017Q3 財報為止，花旗銀行(下週一盤前公布財報) 遞延所得稅資產高達 462 億美元最多，占股東權益比重高達 25.5%，花旗 CEO 對外表示遞延所得稅資產減計將導致獲利減少 200 億美元，美國銀行 (下週二盤前公布財報) 以 147.2 億美元的遞延所得稅資產居次，美國銀行稱該會計科目減計規模約 30 億美元，不過這些銀行也同時表示，減稅對公司獲利整體而言仍是正面效果，公司稅率的下調能讓今後公司減少繳納的稅金彌補遞延所得稅資產減計的衝擊，並不會減少公司股利發放與股票買回計畫，但財報日投資人對銀行大規模減計的衝擊如何反應，將以本週五的摩根大通為先行指標。

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