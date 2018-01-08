【異動股】房地産板塊繼續走強 榮安地産(000517-CN)等多股漲停

今日早盤，房地産板塊繼續走強，截止發稿，泰禾集團(000732-CN)、榮安地産(000517-CN)等兩股連板，華夏幸福(600340-CN)、合肥城建(002208-CN)漲停，新光圓成(-CN)、沙河股份(000014-CN)漲超8%，綠地控股(600606-CN)、榮盛發展(002146-CN)、蘇甯環球(000718-CN)大漲超7%，金地集團(600383-CN)、新城控股(601155-CN)、廣宇發展(000537-CN)等股集體大漲超5%。

據上海證券報報道，截至1月5日晚間，已有22家上市房企公布2017全年銷售業績。碧桂園、萬科、恒大攀上5000億元“高峰”，融創則以3652.6億元合約銷售額跨入3000億門檻，緊随其後。華潤置地、綠城中國、金地集團也跻身千億軍團。2017年，絕大部分房企都超額完成全年業績目标。其中，碧桂園完成上調後目标5000億元的110.16%;恒大以5009.6億元合同銷售額完成全年4500億元銷售目标的111.32%;融創則完成3000億元年度目标的121.75%，業績完成率在所有上市房企中名列前茅。

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