分析員﹕港股將高開 挑戰31000點

美國股市升勢停不了，道瓊斯指數再創新高，市場人士預期，今日大市可以高開，繼續挑戰31000點。

道瓊斯指數於上周五大升逾200點，收市報25296點，升221點或0.9%，標準普爾指數收市報2743點，升19點或0.7%，納斯達克指數收市報7137點，升59點或0.8%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7724點，升28點或0.4%，德國DAX指數收市報13320點，升152點或1.2%，法國CAC指數收市報5471點，升57點或1.1%。

港股在美預託證券(ADR)普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報81.59元，較本港收市價高1%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報78.68元，較本港收市價高0.8%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報10.92元，較本港收市價高0.8%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報24.51元，較本港收市價高0.4%。

時富證券聯席董事鄧建初指出，今日大市可以高開，並有機會挑戰31000點，支持位為30500點。

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